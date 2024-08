Die Frauen-Nati verliert ihre erste Partie an der Women's Euro Hockey Tour in Kloten mit 1:4 gegen Schweden.

Der Schweizer Frauen-Nati ist der Auftakt in die Euro Hockey Tour misslungen. Bereits nach 24 Minuten lag das Team von Colin Muller gegen Schweden 0:3 im Rückstand. Den einzigen Treffer der Schweizerinnen erzielte Naemi Herzig in der 48. Minute im Powerplay – zu spät für eine Wende.

Dem Vorbild der Männer folgend gibt es in dieser Saison erstmals auch bei den Frauen eine Vier-Nationen-Serie mit der Schweiz, Schweden, Finnland und Tschechien. Das erste von vier Turnieren findet diese Woche in Kloten statt. Im zweiten Spiel am Donnerstag setzte sich Tschechien mit 3:2 gegen die Finninnen durch.

00:30 Video Herzig trifft im Powerplay zum 1:3 Aus Sport-Clip vom 29.08.2024. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

So geht's weiter

Viel Zeit für Feinjustierungen bleibt Muller und seinen Schützlingen nicht. Schon am Freitagabend steht die Schweiz erneut auf dem Eis, der Gegner heisst dann Tschechien. Zum Abschluss trifft die Nati am Samstag auf Finnland.