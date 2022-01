Missratene Rückkehr aufs Eis: Der HC Davos taucht beim Gastspiel in Genf gleich mit 0:4. Nach wenigen Spielminuten wissen auch die Eishockey-Laien: Genf ist im Rhythmus, Davos auf der anderen Seite scheint blass, unkoordiniert, ja ideenlos. Das 0:2 aus Davoser Sicht steht sinnbildlich für den Abend – die Gäste kamen jeweils den berühmten Schritt zu spät.

Klare Worte: HCD-Coach kritisiert Liga-Planung

Für die Davoser war es das erste Spiel nach dreieinhalb Wochen Corona-Zwangspause. Nachvollziehbar, dass der HCD-Motor noch nicht auf Hochtouren läuft. Für Christian Wohlwend, den Headcoach des Rekordmeisters, ist klar: Die lange Reise im Mannschaftsbus und fehlende Trainingspraxis trugen dazu bei. Entsprechend hart geht er mit der Liga ins Gericht: «Die Liga hielt es für eine gute Idee, uns nach 25 Tagen ohne Spiel nach Genf hinunter zu schicken, ich finde das nicht gerade die beste Idee!» Die Fahrzeit vom Landwassertal in die Calvin-Stadt beträgt rund 5 Stunden – pro Weg, notabene.

Genf ist im Saft, hat bereits 2 Spiele im neuen Jahr hinter sich. In dieser Zeit sind wir zu Hause 10 Tage rumgelegen

Wohlwend hat sich bei seiner Aussage etwas verrechnet, Davos blieb dem Meisterschaftsbetrieb zwischen dem 24. Dezember und dem 10. Januar «nur» 18 Tage fern. Nichtsdestotrotz stellt der 45-Jährige die gegenwärtige Chancengleichheit in der National League arg in Frage: «Genf ist im Saft, hat bereits 2 Spiele im neuen Jahr hinter sich. In dieser Zeit sind wir zu Hause 10 Tage rumgelegen.» Die Davoser konnten seit letztem Freitag zwar wieder trainieren, durften dies aufgrund der «Return-to-Play-Regelungen» aber nur in eingeschränkter Intensität tun.

Was sagt die Liga?

Zur kritischen Meinungsäusserung Wohlwends will sich die National League nicht äussern, bekundet aber, dass die Richtlinien zum «Return to Play» klar und für alle Teams gleich seien.

Das Programm bleibt straff

Bereits am Mittwoch – wenige Stunden nach der Heimkehr – gastiert Langnau im Davoser Eisstadion. Das Programm bleibt also straff: Ein Problem, Christian Wohlwend? «Das Spiel gegen Genf nach nur einem Mannschaftstraining zu absolvieren geht ja noch, aber dann am nächsten Tag nach langer Heimreise erneut antreten zu müssen – da frage ich mich schon, wer da plant!»

Timeline HC Davos

23. Dezember: Meisterschaftsspiel gegen Ajoie

Meisterschaftsspiel gegen Ajoie 25. Dezember: Davos in Quarantäne, mindestens 17 Teammitglieder positiv getestet.

Davos in Quarantäne, mindestens 17 Teammitglieder positiv getestet. 7. Januar: Zurück im Training, das «Return-to-Play-Protokoll» erlaubt die volle Intensität noch nicht.

Zurück im Training, das «Return-to-Play-Protokoll» erlaubt die volle Intensität noch nicht. 11. Januar: Davos muss nach langer Pause nach Genf reisen und verliert mit 0:4.

Davos muss nach langer Pause nach Genf reisen und verliert mit 0:4. 12. Januar: Wenige Stunden nach der Heimreise empfängt der HCD die Langnau Tigers.