Die Rapperswil-Jona Lakers verlieren gegen die SCL Tigers das 7. National-League-Spiel in Folge.

Kloten bejubelt gegen Genf den 3. Sieg in Serie.

Die ZSC Lions holen gegen Ambri-Piotta erstmals in dieser Saison 0 Punkte vor heimischem Publikum.

Rapperswil-Jona Lakers – SCL Tigers 0:3

Die Krise der Rapperswil-Jona Lakers verschärfte sich beim Duell mit den SCL Tigers weiter. Gegen die Emmentaler setzte es die 7. Pleite in Serie ab. Dabei scheiterte es bei den St. Gallern nicht etwa bei der Kreation von Chancen, sondern vielmehr bei deren Auswertung. Die Lakers brachten keinen ihrer 29 Torschüsse am glänzenden Tigers-Goalie Stéphane Charlin vorbei, der den 3. Shutout der Saison feierte. Für Langnau waren Dario Rohrbach (5.) und Phil Baltisberger (8.) im Startdrittel sowie Harri Pesonen kurz vor Schluss ins leere Tor erfolgreich.

Kloten – Genf-Servette 3:2

Mit dem Heimsieg gegen Genf festigte der EHC Kloten seine Position in den Top 6 der National League. Durch den Dreier beträgt der Vorsprung der Zürcher auf das siebtplatzierte Langnau nun bereits 9 Zähler. Dieser war hart erkämpft: Nachdem Miro Aaltonen die Klotener schon in der 1. Minute in Führung gebracht hatte, schaffte Servette noch im Startdrittel die Wende zum 2:1. Markus Granlund (7.) und Marc-Antoine Pouliot (10.) trafen. Nach einem torlosen Mitteldrittel kämpften sich die Flughafenstädter im Schlussabschnitt zurück. Mischa Ramel glich in der 48. Minute zum 2:2 aus, ehe Dario Meyer 2:35 Minuten vor der Schlusssirene den Siegtreffer erzielte.

ZSC Lions – Ambri-Piotta 2:5

Die ZSC Lions haben es nach zuletzt 4 Siegen in Serie verpasst, nach Punkten wieder mit Davos an der Spitze der National League gleichzuziehen. Der Meister unterlag Ambri-Piotta vor heimischem Publikum 2:5. Für den Unterschied konnten die Leventiner in der ersten Spielhälfte sorgen, als sie durch Tore von Dario Bürgler (2.), Dominik Kubalik (8.) und André Heim (28.) mit 3:0 in Führung gingen. Zwar kämpften sich die teilweise kläglich ineffizienten Zürcher durch Derek Grant (40.) und Juho Lammikko (45.) auf 2:3 zurück. Kurz vor Schluss besiegelte Chris DiDomenico mit 2 Empty-Nettern jedoch die 1. ZSC-Heimniederlage nach 60 Minuten in dieser Saison.