5 steile Thesen zum Saisonstart

Endet der Höhenflug des SCB? Wird Genf-Servette endlich Meister? Und ist die Ära von Arno Del Curto bald Geschichte? Ihre Meinung ist gefragt!

Die erste Runde der neuen National-League-Saison steht vor der Türe. Vor dem Saisonstart haben wir 5 steile Thesen formuliert. Beziehen Sie Stellung: Liegen wir mit unseren gewagten Behauptungen richtig? Oder doch komplett falsch?

1. Die Meister-Mutzen stürzen ab

Der SC Bern hat den Zenit überschritten. Der Erfolgshunger der Bären nach zwei Meistertiteln in Serie ist gestillt. Die Hauptstädter verfehlen die neuerliche Titelverteidigung klar, die Viertelfinals bedeuten Endstation.

Bleibt dem SCB der Erfolg verwehrt?

Optionen Unsinn! Der Berner Höhenflug geht weiter. Ja, in der Hauptstadt herrscht diese Saison der Meister-Blues.

2. Ein welsches Team wird Meister

Sieben Mal waren sie bereits Vizemeister, jetzt schlägt endlich die Stunde von Genf-Servette. Nach 3 Halbfinal-Teilnahmen in den letzten 5 Jahren reicht es diese Saison wieder für die Final-Serie. Und dort feiert erstmals seit La Chaux-de-Fonds 1973 wieder einmal ein Team aus der Romandie den Meistertitel.

Holt Genf den ersten Meistertitel?

Optionen Ja! Die Servettiens sind reif für den Titel. Nein, Genf geht auch dieses Jahr leer aus.

3. Ambri wird zweitklassig

Sie geniessen viel Sympathie in der ganzen Eishockey-Schweiz. Doch diese Saison erwischt es den HC Ambri-Piotta. Nach 6 Playout-Teilnahmen und 3 überstandenen Liga-Qualifikationen in den letzten 7 Jahren ist das Glück in der Valascia aufgebraucht. Dass 2018 mit dem Bau eines neuen Stadions begonnen werden soll, macht das Abstiegs-Drama perfekt.

Steigt Ambri in die Swiss League ab?

Optionen Ja, die Tessiner verlieren diese Saison die Liga-Quali. Nein, Ambri gehört in die höchste Spielklasse!

4. Die Ära Del Curto am Ende

Seit 1996 leitet Arno del Curto die Geschicke an der Bande des HC Davos. Spätestens seit den regelmässigen Meistertiteln seit der Jahrtausendwende versucht der Bündner, sein Team vor jedem Saisonstart als Aussenseiter darzustellen. Doch diesmal wird er recht behalten. Der HCD verpasst die Playoffs deutlich und auch der Spengler Cup wird zum Fiasko. Del Curto tritt nach über 20 Jahren ab.

Bekommt der HCD einen neuen Trainer?

Optionen Ja, die Ära Del Curto ist bald vorbei. Nein, Del Curto bleibt eine Konstante in Davos.

5. Barry Brust wird Publikumsliebling

Freiburgs neuer Goalie wird zum Gesprächsthema Nummer 1. Der Kanadier spielt sich nicht nur mit seinem unkonventionellen und spektakulären Stil, sondern auch mit zahlreichen Aussetzern ins Rampenlicht. Dafür lieben ihn die Fans – nicht nur in Gottéron.

Spielt sich Barry Brust in die Herzen der Fans?

Optionen Ja! Der Kanadier wird zum Publikumsliebling. Nein, der Goalie fällt mit seinen Aktionen schnell in Ungnade.

Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 3.9.2017, 18:15 Uhr