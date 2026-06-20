Legende: Nicht mehr länger EVZ-Sportchef Reto Kläy. Keystone/Urs Flüeler

Der EVZ trennt sich nach 12 Jahren der Zusammenarbeit von Sportchef Reto Kläy.

Seine Nachfolge tritt Ted Suihkonen an, unterstützt von Reto Suri.

In Kläys Amtszeit fallen die beiden Meistertitel 2021 und 2022 plus zwei weitere Playoff-Finalteilnahmen.

12 Jahre hatte Reto Kläy das Amt des Sportchefs des EV Zug inne und damit massgeblichen Anteil an der positiven Entwicklung der Zentralschweizer in dieser Zeit. Kläy kam ins Amt, als der EVZ gerade die Playoffs verpasst hatte – zum bisher letzten Mal. Seither schlossen die Zuger die Qualifikation nur einmal ausserhalb der Top 4 ab (6. Platz 2023).

2017 erreichte der EVZ erstmals seit dem Meistertitel 1998 wieder den Playoff-Final. Es folgten die erfolgreichsten Jahre in der Geschichte des Klubs mit einem Cupsieg 2019 sowie zwei Meistertiteln 2021 und 2022. Heuer scheiterte der EVZ im Viertelfinal am HC Davos.

Suihkonen tritt die Nachfolge an

Die grossen Fussstapfen Kläys soll Ted Suihkonen ausfüllen. Der 48-jährige schwedisch-US-amerikanische Doppelbürger ist beim EVZ kein unbeschriebenes Blatt. Er amtete ab 2022 als Head of Development. Ihm wird U21-Trainer und Meisterspieler Reto Suri zur Seite gestellt.