Legende: Playoff-Action Ab Dienstag stehen die Viertelfinals auf dem Programm. Freshfocus

Nachdem die Playoffs in der letzten Saison der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sind, dürfen sich die Fans in diesem Jahr wieder auf die heisse Phase der Meisterschaft freuen. Und auf SRF sind Sie hautnah mit dabei. In den Viertelfinals überträgt SRF pro Runde jeweils zwei Spiele. Los geht es am Dienstag.

Playoff-Start live auf SRF Wann Was Wo Dienstag, 13.04.2021, 19:45 Uhr

Zug - Bern, Spiel 1

SRF zwei

Dienstag, 13.04.2021, 19:55 Uhr Freiburg - Genf, Spiel 1

www.srf.ch/sport Donnerstag, 15.04.2021, 19:45 Uhr

ZSC Lions - Lausanne, Spiel 2

SRF zwei

Donnerstag, 15.04.2021, 19:55 Uhr Lakers - Lugano, Spiel 2

www.srf.ch/sport

In den Playoff-Viertelfinals hat die SRG das Recht, zwei Livespiele pro Runde auszuwählen und auszustrahlen. Schweizer Radio und Fernsehen zeigt diese Livespiele, wenn immer möglich, parallel auf SRF zwei und SRF info. Wichtig zu wissen ist dabei, dass SRF die TV-Livespiele nicht alleine bestimmen kann. Um die Zuschauerinteressen aller drei Landesteile zu berücksichtigen, wählen die drei sprachregionalen SRG-Sender SRF, RTS und RSI die Spiele gemeinsam aus. SRF und die Deutschschweiz haben darum nicht immer die erste Wahl.

Darüber hinaus sind die SRG-Sender bestrebt, möglichst alle Stadien und alle Paarungen zu berücksichtigen. Im weiteren Verlauf der Playoffs stehen zudem jene Spiele im Fokus, in denen eine Entscheidung fallen und ein Team in den Halbfinal oder den Final einziehen kann.