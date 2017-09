Bei Genf platzt der Knoten

Der Zürcher Jonas Siegenthaler ist nach wie vor nicht in der NHL angekommen. Stattdessen muss der 20-Jährige die Saison in der AHL in Angriff nehmen. Die Washington Capitals schickten den Verteidiger ins Farmteam zu den Hershey Bears. Der 2.-Runden-Draft aus dem Jahr 2015 spielte bis zum Playoff-Out im letzten März für die ZSC Lions.