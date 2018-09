In der neuen Saison stellt sich auch die Frage, welcher Klub die Dominatoren der letzten Jahre stürzen kann.

In Sachen Meistertitel haben in den letzten 12 Saisons drei Klubs das Schweizer Eishockey auf höchster Stufe gesprägt. Der SC Bern, der HC Davos und die ZSC Lions – alle holten je 4 Mal den begehrten «Kübel».

HCD: 2007, 2009, 2011, 2015

2007, 2009, 2011, 2015 SCB: 2010, 2013, 2016, 2017

2010, 2013, 2016, 2017 ZSC: 2008, 2012, 2014, 2018

Die ganz grosse Abwechslung herrschte auf dem Eishockey-Thron in den vergangenen Jahren also nicht. Ob es so weitergeht?

Geht der Meistertitel einmal mehr an Bern, Davos oder die ZSC Lions? Ja, eine dieser drei Mannschaften schlägt erneut zu. Nein, nach 12 Jahren holt ein anderer Klub den Titel.

Die jüngere Vergangenheit hat zumindest gezeigt, dass neben den «drei Grossen» auch andere Teams Ambitionen auf den Meistertitel haben.

Die möglichen Herausforderer

Da wäre beispielsweise der HC Lugano. Die Tessiner spielten sich in den letzten 3 Jahren gleich zweimal bis in den Playoff-Final vor, zogen dort aber zweimal den Kürzeren. Dazwischen hat der EV Zug erstmals seit dem bislang einzigen Titelgewinn 1998 wieder den Final erreicht.

Als mögliche Herausforderer zu nennen gilt es auch Biel und Lausanne, die beide kräftig aufgerüstet haben. Freiburg und Genf wollen zur alten Stärke zurückfinden, auch wenn die Finalvorstösse der beiden Teams schon ein paar Jahre zurückliegen.

Wem trauen Sie den Meistertitel am ehesten zu? Lugano Zug Biel Lausanne Freiburg Genf Ein anderes Team

Sendebezug: SRF zwei, «sportpanorama», 16.09.2018, 18:30 Uhr.