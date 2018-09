Ab sofort und bis zum Ende des Stadionumbaus im November 2020 gibt es in der Vaillant Arena in Davos keinen Platz mehr für Gästefans. Dies bestätigte der HCD gegenüber der Südostschweiz. Weil der Umbau auch den Gästesektor betrifft, will man in Davos aus Sicherheitsgründen komplett auf Gästefans verzichten und diese auch nichts sonstwo in der Halle unterbringen. Bei Ticketbestellungen werde der Sicherheitscheck verstärkt, hiess es.