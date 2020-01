Der SC Bern steht in der Woche der Wahrheit – und es geht Schlag auf Schlag. Am Dienstag wurde die Entlassung von Trainer Kari Jalonen und die Verpflichtung seines Nachfolgers Hans Kossmann bekanntgegeben. Am Mittwoch traf der Kanada-Schweizer aus Vancouver in der Schweiz ein und leitete am Nachmittag bereits das 1. Training.

2 Tage hat Kossmann Zeit, um sein neues Team auf die beiden kapitalen Partien im Kampf um die Playoffs vorzubereiten. Denn am Freitag in Ambri und tags darauf im Heimspiel gegen die SCL Tigers geht es für den SCB um die Playoff-Teilnahme. Versagt der amtierende Meister gegen die direkten Konkurrenten, sieht es zappenduster für die Berner aus.

Ich kann keine Wunder vollbringen. Aber mein Vorteil ist, dass ich frischer bin als die anderen Trainer.

Kossmann soll es also richten und den SCB in die Playoffs führen. Und der 57-Jährige weiss, wie man ein Krisenteam managt. Ende 2017 hatte Kossmann die ZSC Lions übernommen und im letzten Moment in die Playoffs geführt. Ein paar Wochen später wurde er mit den Zürchern Meister. Etwas, das der SCB-Verwaltungsrat Jalonen nicht zutraute.

Nach dem bisherigen Saisonverlauf wird von Kossmann in Bern die erfolgreiche Titelverteidigung kaum erwartet, das Erreichen der Playoffs hingegen schon. «Ich kann keine Wunder vollbringen. Aber mein Vorteil ist, dass ich frischer bin als die anderen Trainer», sagte er nach der 1. Trainingseinheit mit seinem neuen Klub.

Es braucht vielleicht nur eine Initialzündung, um die Mannschaft in eine neue Richtung zu lenken.

Er betonte allerdings, auf ein komplett intaktes Team gestossen zu sein. «Bern war das beste Team in den letzten 4 Jahren. Wir haben viele Gewinner in der Mannschaft», sagte er. Dass die Aufgabe keine einfach werden wird, ist ihm bewusst. Er meinte aber, dass es manchmal gar nicht viel brauche, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.

«Ich kann nicht alles auf den Kopf stellen. Wir arbeiten an ein paar Details. Und ich gebe den Spielern einen neuen Rhythmus. Es braucht vielleicht nur eine Initialzündung, um die Mannschaft in eine neue Richtung zu lenken», so Kossmann.

Der SCB muss definitiv den Turbo zünden, um die Playoffs zu erreichen. Und dann ist unter Feuerwehrmann Kossmann wieder alles möglich.

