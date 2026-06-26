Legende: Übernimmt in Zug Paolo Duca. Keystone/Massimo Piccoli

Paolo Duca ist der neue CEO des EV Zug. Der 45-Jährige übernimmt ab Mitte Juli die Nachfolge von Patrick Lengwiler.

Von 2017 bis 2025 hatte Duca bei Ambri-Piotta den Posten als Sportchef inne.

Während seiner Spielerkarriere lief Duca über 200 Mal für den EVZ auf.

Der EV Zug hat am Freitagnachmittag seinen neuen CEO präsentiert. Paolo Duca übernimmt ab Mitte Juli bei den Zentralschweizern die Verantwortung. Er folgt auf Patrick Lengwiler, der den Verein nach Unstimmigkeiten am Dienstag verlassen musste.

Der gebürtige Tessiner kennt den EVZ bestens. Von 2002 bis 2007 lief er als Spieler 212 Mal für die Zuger auf. Zuletzt war er von 2017 bis im Oktober 2025 als Sportchef bei Ambri-Piotta engagiert.

Eine Herzensangelegenheit

Duca erklärte, dass der EV Zug für ihn eine Herzensangelegenheit sei: «Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe als CEO. Nun möchte ich mit meiner Erfahrung helfen, mit dem EVZ auf und neben dem Eis Erfolge feiern zu können.»

Duca wird in seiner Rolle als CEO auch mit dem am Samstag zum Sportchef ernannten Ted Suihkonen arbeiten. «Ted und ich hatten bereits einen ersten Austausch und ich freue mich mit ihm zusammenzuarbeiten», sagte der 45-Jährige.

Wichtige Positionen besetzt

Verwaltungsratspräsident Hans-Peter Strebel liess sich wie folgt zur Verpflichtung zitieren: «Wir freuen uns sehr, dass wir den vakanten CEO-Posten exzellent besetzen konnten. Paolo ist mit seiner langjährigen Erfahrung in der Branche der richtige Mann für diese Position. Gemeinsam setzen wir alles daran, dass beim EVZ wieder Ruhe und sportlicher Erfolg einkehren.»

Innerhalb einer Woche hatten Lengwiler als CEO und Reto Kläy als Sportchef bei den Zugern abtreten müssen. Ihre Nachfolger sind mit Duca und Suihkonen nun beide bekannt.