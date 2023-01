Legende: Angepasste Besitzerverhältnisse In Lausanne hat es hinter den Kulissen weitere Neuerungen gegeben. freshfocus/Estelle Vagne

Svoboda überlässt Finger seine Anteile

Gregory Finger besitzt neu sämtliche Aktien der Lausanne Hockey Group. Der seit mehr als 20 Jahren in der Region wohnhafte russisch-amerikanische Geschäftsmann übernahm die Anteile des im November geschassten Sportchefs Petr Svoboda, wie die Waadtländer in einem Communiqué bekannt gaben. Finger hatte im Frühling 2020 zusammen mit dem ehemaligen NHL-Spieler und Spieleragenten Svoboda sowie dem tschechischen Multimillionär Zdenek Bakala die Aktienmehrheit übernommen. Unter Sportchef Svoboda kam der Klub indes nie zur Ruhe, zudem ging es sportlich abwärts. Aktuell belegt die Mannschaft in der National League den vorletzten Platz.

