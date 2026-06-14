Nach einer starken Saison mit Fribourg-Gottéron und seiner WM-Premiere zieht es Attilio Biasca nach Übersee.

Legende: Sein steiler Aufstieg geht weiter Attilio Biasca. Freshfocus/justpictures.ch

Die Schweizer NHL-Fraktion in Übersee erhält Zuwachs: Attilio Biasca verlässt Fribourg-Gottéron nach einer Saison in Richtung Boston, wo er bei den Bruins einen Entry-Level-Vertrag unterzeichnet hat. Der 23-jährige Stürmer hatte in der abgelaufenen Saison bei Gottéron mit 31 Punkten in 59 Spielen auf sich aufmerksam gemacht. Seine starken Leistungen brachten ihm auch das Aufgebot für die Heim-WM ein.

«Wir sind stolz darauf, Attilio auf seinem letzten Schritt vor dem Wechsel in die beste Liga der Welt begleitet zu haben», heisst es von Sportmanager Gerd Zenhäusern in einer Medienmitteilung.

Schon einmal in Übersee

Biasca selbst nutzte die Gelegenheit, um sich bei den Fans zu bedanken. «Ich habe eine aussergewöhnliche Saison erlebt. Die Erinnerungen an den Schweizer Meistertitel werden mir für immer im Gedächtnis bleiben. Ich freue mich auch darauf, mein Glück in Boston zu versuchen.»

Biasca durchlief die Nachwuchsabteilung des EV Zug, ehe er sein Glück während zwei Jahren in der nordamerikanischen Juniorenliga QMJHL versuchte.