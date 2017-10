Kloten gewinnt bei Schläpfer-Debüt

Beim ersten Spiel unter Trainer Kevin Schläpfer gewinnt Kloten gegen Freiburg mit 3:2 n.P. Auch der ZSC, Bern, Ambri und Langnau holen Siege.

Kloten - Freiburg 3:2 n.P.

Die erste Partie unter dem neuen Coach Kevin Schläpfer fing für Kloten gut an. René Back erzielte das 1:0, der Verteidiger traf zum ersten Mal seit 14 Spielen wieder. Das Heimteam erhöhte gegen Freiburg noch auf 2:0. Doch die Gäste kamen zurück und erzielten 5 Sekunden vor Schluss den Ausgleich durch Matthias Rossi. Die Entscheidung musste im Penaltyschiessen fallen. Vincent Praplan markierte den entscheidenden Versuch und sicherte seinem Team den zweiten Punkt.

Ambri - Davos 7:5

Einen turbulenten Abend erlebten die 4571 Zuschauer in der Valascia beim 7:5-Sieg von Ambri gegen den HC Davos. Die Gastgeber gerieten in den ersten 8 Minuten mit 0:3 in Rückstand, Keeper Benjamin Conz musste darauf seinen Platz räumen. Die Leventiner zeigten die gewünschte Reaktion und gingen bis zur 21. Minute mit 4:3 in Führung. In der Folge wogte die Partie weiter hin und her, die Davoser konnten die Ambri-Führung noch zweimal ausgleichen. Dann war es aber Verteidiger Igor Jelovac, der in der 50. Minute das Game-Winning-Tor zum 6:5 für Ambri schoss. Matt D’Agostini besiegelte den Erfolg am Ende mit einem Empty-Netter.

Genf - Langnau 4:5 n.V.

Genf und Langnau schenkten sich nichts. Die Gäste aus dem Emmental glichen im 3. Drittel durch Ville Koistinen zum 4:4 aus und erzwangen eine Verlängerung. Dort belohnten sich die Tigers und nahmen den Extrapunkt mit nach Hause. Alexei Dostoinow erzielte das Siegtor. Eine besondere Szene spielte sich nach dem 1:1 von Genf ab. Die Zuschauer warfen Plüschtiere zugunsten kranker Kinder in Spitälern aufs Eis.

Lausanne - Bern 2:4

Am Dienstag riss nach 10 Siegen die Serie des SCB gegen Lugano. Gegen Lausanne verliessen die Berner das Eis aber wieder als Sieger. Beim 4:2 gegen die Waadtländer war Thomas Rüfenacht mit einem Doppelpack der Matchwinner. Alle vier Berner Tore fielen zudem bereits im 1. Drittel. Lausanne musste nach 4 Siegen in Folge zum ersten Mal wieder als Verlierer vom Eis.

Biel - ZSC Lions 2:4

Weiterhin ziemlich von der Rolle präsentiert sich der EHC Biel, der das Heimspiel gegen die ZSC Lions mit 2:4 verlor und damit die 4. Niederlage in Serie kassierte. Die ersatzgeschwächten Lions, bei denen der neuverpflichtete Finne Lauri Korpikoski seinen Einstand gab, trafen früh im Powerplay zum 1:0 (Chris Baltisberger) und schossen danach in regelmässiger Folge eine 4:0-Führung heraus. Mann des Spiels war Fredrik Pettersson mit 1 Tor und 2 Assists. Den Bielern, die erst im Schlussdrittel zu ihren Treffern kamen, droht am Samstag im Derby bei Leader Bern neues Ungemach und möglicherweise der erstmalige Fall unter den Playoff-Strich.

