Lausanne und Freiburg mit Siegen

Heute, 18:21 Uhr

Die beiden Sonntagsspiele in der National League haben für ein wenig Bewegung am Strich gesorgt. Lausanne (5:2 in Ambri) machte einen Zähler gut auf Freiburg (2:1-Sieg n.P. in Kloten) und rückt Genf auf die Pelle.

Ambri - Lausanne 2:34 min, vom 14.1.2018 Kloten - Freiburg 1:2 n.P. Das Team von Coach Kevin Schläpfer stand dem 2. Sieg in Folge sehr nahe. In der 58. Minute musste das Schlusslicht jedoch den Ausgleich hinnehmen. Die Coaches Challenge von Schläpfer blieb erfolglos. Der Treffer von Roman Cervenka zählte. Freiburgs Goalie Barry Brust konnte sich den zweiten Assist notieren lassen. Zusatzinhalt überspringen Kloten holt Poulin Kloten hat per sofort und bis Saisonende den Kanadier Kevin Poulin (27) verpflichtet. Der Torhüter stand diese Saison bei Medvescak Zagreb in der ersten österreichischen Liga unter Vertrag. Er gewann mit dem Team Canada jüngst den Spengler Cup, bei welchem er ins All Star Team gewählt wurde. Poulin steht im Olympiakader von Kanada für Pyeongchang. Im Penaltyschiessen liess der Kanadier dann nur Spencer Abbotts Schuss passieren und hatte damit grossen Anteil am 4. Sieg von Gottéron in Folge. Killian Mottet bezwang Klotens Goalie Luca Boltshauser seinerseits zweimal. Im Rahmen der Partie war bekannt geworden, dass Keeper Kevin Poulin die Flughafenstädter per sofort verstärkt (siehe Box). Ambri – Lausanne 2:5 Das Team von Coach Yves Sarault hat den Playoff-Kampf noch nicht aufgegeben. Die Basis zum Auswärtssieg in der Leventina legte Lausanne mit 3 Toren im Mitteldrittel. Mit dem Treffer von Nicklas Danielsson (22. Saisontor – Ligabestwert) in der 35. Minute zum 4:1 war in der Valascia die Vorentscheidung gefallen. Sandro Zangger traf doppelt. Jonas Hedlung traf per Shorthander ins verwaiste Tor zum Endstand. Ambri war defensiv zu anfällig und hatte offensiv zu wenig zu bieten. Für Lausanne war es ein eminent wichtiger Sieg. Der Rückstand auf das achtplatzierte Duo Freiburg/Genf beträgt aber noch 6 Punkte. Pikant: In den letzten beiden Runden der Regular Season kommt es zum doppelten Aufeinandertreffen der beiden Playoff-Aspiranten Freiburg und Lausanne. Die Lage am Strich 7. Freiburg 39 102:109 59 8. Genf-Servette 40 106:120 59 9. Lausanne 39 116:125 53 10. SCL Tigers 40 101:112 52 Sendebezug: Radio SRF 1, 14.01.2018, 18:00 Uhr

ste