Katerstimmung in der Resega

So hatten sich die Verantwortlichen in Lugano den Saisonstart sicher nicht vorgestellt. Nach zwei Final-Teilnahmen in Folge waren die Ambitionen im Südtessin einmal mehr riesig. Nach 11 Spielen ist aber bereits grosse Ernüchterung eingekehrt.

Das Team von Trainer Greg Ireland liegt mit 12 Punkten nur auf dem 10. Tabellenplatz. Das 0:1 am Dienstag zuhause gegen Zug war die 5. Niederlage aus den letzten 6 Spielen. Aber was läuft in Lugano aktuell falsch?

Offensive Harmlosigkeit

28 Tore haben die Luganesi bisher erzielt. Damit liegen sie nur auf Platz 8 in der Liga. Für ein Team mit dieser Klasse klar zu wenig. Zudem blieb der HCL schon dreimal in dieser Saison ohne Torerfolg.

Kanonenfutter in fremden Stadien

Fünfmal trat Lugano zu einem Auswärtsspiel an, jedes Mal setzte es eine Niederlage ab. Auf fremdem Eis resultierten gerade einmal 8 Tore.

Auch zuhause sind die Tessiner keine wirkliche Macht. Zwar konnte die Ireland-Mannschaft 4 von 6 Partien in der Resega gewinnen. 3 Siege feierte sie allerdings gegen die ebenfalls kriselnden Rapperswil-Jona Lakers, Davos und Lausanne.

Stars mit Ladehemmungen

Hält man in der Skorerliste der National League Ausschau nach einem Lugano-Spieler, muss man lange suchen. Der produktivste Luganese ist Grégory Hofmann ... auf Platz 34! Der Stürmer erzielte bisher in 11 Spielen 4 Tore und lieferte 3 Vorlagen.

Auch andere Schweizer Leistungsträger wie Luca Cunti, Dario Bürgler und Alessio Bertaggia kamen bisher noch gar nicht auf Touren.

Findet Lugano einen Ausweg aus der Krise? Ja, die Tessiner drehen noch auf. Ja, die Tessiner drehen noch auf. % Nein, das wird diese Saison nichts. Nein, das wird diese Saison nichts. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Ausländer-Dilemma

Erst auf Position 46 der Skorerliste findet man mit Jani Lajunen (3 Tore/3 Assists) den ersten Lugano-Ausländer. Der Finne fehlt derzeit wegen einer Blinddarm-Operation. Maxim Lapierre, in den letzten Playoffs noch überragend, kommt ebenfalls erst auf 6 Skorerpunkte. Auch der kanadische Verteidiger Taylor Chorney konnte bisher nicht rundum überzeugen.

Linus Klasen sucht man in den National-League-Statistiken dieser Saison vergebens. Der Schwede fehlt immer noch verletzt. Aus diesem Grund verpflichtete Lugano mit Henrik Haapala einen 5. Ausländer. Der finnische Stürmer blieb bisher aber in 3 Spielen noch ohne Akzente.

Sendebezug: SRF zwei, eishockeyaktuell, 23.10.18, 22:35 Uhr