Der amerikanische Stürmer wurde für ein Spiel gesperrt. Robbie Earl hatte am Samstag Luganos Thomas Wellinger in die Bande gecheckt und war in der 37. Minute mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe in die Garderobe geschickt worden. Nun erhielt er zusätzlich eine Sperre für ein Spiel und eine Busse von 2500 Franken.