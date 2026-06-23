Legende: Muss seinen Sitz räumen Patrick Lengwiler. Mike Wiss/freshfocus

Der EVZ trennt sich per sofort von CEO Patrick Lengwiler.

Der 47-Jährige hatte den Posten während 14 Jahren inne, insgesamt war er 29 Jahre lang für den Klub tätig.

Bereits am Samstag hatte sich der EVZ von Sportchef Reto Kläy getrennt.

Beim EV Zug bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen. Nachdem sich der dreifache Meister am Samstag vom langjährigen Sportchef Reto Kläy getrennt hatte, folgte am Dienstag die nächste Entlassung. CEO Patrick Lengwiler muss per sofort seinen Posten räumen.

Der 47-Jährige sei im Juni informiert worden, dass sein Vertrag aufgrund «unterschiedlicher strategischer Auffassungen» im Herbst 2027 aufgelöst wird. Lengwiler habe den Verwaltungsrat informiert, dass er unter diesen Umständen die Gesamtverantwortung als CEO des EVZ und als Bauherren-Vertreter bei der Stadionerweiterung nicht mehr aufrechterhalten könne.

Fast 30 Jahre lang im Klub

Mit Lengwiler verliert der EVZ eine prägende Figur. 1999 trat er der Organisation als Juniorentrainer bei, 2004 stieg er zum Sportchef auf, seit 2012 amtet er als Geschäftsführer des Klubs. In den zwölf Saisons unter der Führung von Lengwiler wurde der EVZ 2021 und 2022 Schweizer Meister und 2019 Cupsieger.

«Patrick Lengwiler hat während 29 Jahren wertvolle Arbeit für den EVZ geleistet. Das ist ein enormer Verdienst, den es zu würdigen gilt», lässt sich Präsident Hans-Peter Strebel in der Medienmitteilung zitieren. Über die weiteren Schritte werde der Klub zu gegebener Zeit informieren.

Bereits am Samstag hatte sich der EVZ vom langjährigen Sportchef Reto Kläy getrennt. Medienberichten zufolge soll Lengwiler als direkter Vorgesetzter von Kläy bei diesem Entscheid nicht involviert gewesen sein.