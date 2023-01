Legende: Kommen gegen Ajoie zu ungefährdetem Heimsieg Jeremy Wick und die Rapperswil-Jona Lakers. Freshfocus/Thomas Oswald

Die Rapperswil-Jona Lakers bezwingen Ajoie in der 41. Runde der National League verdient mit 5:0.

Die Rapperswil-Jona Lakers festigten gegen Ajoie mit dem 5. Sieg in Serie den dritten Tabellenplatz. Die Jurassier stellten in der Reprise des Freitagspiels erneut keine erhebliche Hürde dar. Die Rosenstädter kamen zu einem ungefährdeten 5:0-Heimerfolg.

Bereits im Startdrittel stellten die Lakers die Weichen auf Sieg. Zwei schnelle Tore von Jeremy Wick und Jordan Schroeder in der 4. respektive 5. Minute brachten Ajoie bereits arg in Rücklage. Das 3:0 durch Roman Cervenka in der 13. Minute brach den Jurassiern bereits das Genick.

Nyffeler mit Shutout

In den folgenden Abschnitten verlor die Partie merklich an Tempo. Den Lakers gelangen durch Tyler Moy (28. Minute) und Sandro Forrer (56.) noch zwei weitere Treffer, während Melvin Nyffeler mit 30 Paraden seinen 4. Shutout der Saison feierte.