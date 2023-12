Legende: Abklatschen nach dem Sieg gegen die Lakers Biels Torhüter Harri Säteri (rechts) und Yannick Rathgeb. Keystone/Peter Klaunzer

Der elftplatzierte EHC Biel feiert gegen die Rapperswil-Jona Lakers (Tabellenrang 13) einen wichtigen Sieg in der unteren Tabellenhälfte.

Ambri gewinnt eine spektakuläre Partie in Davos mit 5:4 nach Verlängerung.

Die ZSC Lions kommen gegen Lausanne zum 8. Vollerfolg in Folge. Bern verliert in Genf nach Penaltyschiessen.

Biel – Lakers 4:3 n.V.

Die Partie zwischen den in dieser Saison bislang enttäuschenden Bielern und den Rapperswil-Jona Lakers wogte hin und her. Erst führte das Heimteam mit 1:0, ehe die Lakers die Partie bis zur 26. Minute wenden konnte. In der Folge drehte die Equipe von Trainer Petri Matikainen wieder auf und ging mit einer 3:2-Führung ins Schlussdrittel. In diesem konnten die St. Galler durch Nicklas Jensen wieder ausgleichen (49.) und drückten gegen Ende der Partie auf die Entscheidung. Diese fiel jedoch erst in der Verlängerung – zu Gunsten von Biel. Toni Rajala traf nach einer herrlichen Einzelleistung. Für den letztjährigen Playoff-Finalisten war es der dritte Sieg in Folge.

Lausanne – ZSC 2:4

Die ZSC Lions gewannen in Lausanne nach einem 0:2-Rückstand mit 4:2 und feierten den achten Erfolg in Serie. Damit führen sie Tabelle der National League weiterhin mit 5 Punkten Vorsprung vor Zug an.

Davos – Ambri 4:5 n.V.

Ordentlich Unterhaltungswert bot die Hauptprobe zum Spengler Cup zwischen dem HC Davos und Ambri-Piotta. Die Leventiner, die erneut beim Traditionsturnier in der Altjahreswoche mit von der Partie sind, waren am Dienstagabend zu Gast in der Davoser Eishalle und wussten die Hausherren so richtig zu fordern. Den 0:2-Rückstand im 1. Drittel machten die Tessiner noch vor der 1. Pause innert 37 Sekunden wett (Jesse Virtanen und Alex Formenton trafen). Auch im Mitteldrittel gab der HCD einen 2-Tore-Vorsprung aus den Händen, sodass es mit einem 4:4 in den Schlussdurchgang und etwas später in die Verlängerung ging. In dieser traf Virtanen nach 24 Sekunden und sicherte den Gästen den Zusatzpunkt.

Genf – Bern 2:1 n.P.

In einer attraktiven Partie mit guten Chancen auf beiden Seiten dauerte es bis zur 35. Minute, ehe der Puck zum ersten Mal im Netz zappelte. Benjamin Baumgartner brachte den SCB mit seinem 11. Saisontor in der 35. Minute in Führung. Für den 23-Jährigen war es der 5. Treffer in den letzten 4 Spielen. Tanner Richard sorgte in der 47. Minute für den Ausgleich. Eine Minute später scheiterte Teemu Hartikainen mit einem Penalty am starken SCB-Keeper Adam Reiderborn. Im Penaltyschiessen trafen einzig Daniel Winnik und Richard für Genf. Während Bern die 3. Niederlage in Folge kassierte, feierte das Heimteam den 3. Sieg in Serie.

Die weiteren Partien

Zug – SCL Tigers 3:2 : Nach komfortabler 3:0-Führung mussten die Zentralschweizer noch zittern, setzten sich am Ende aber nach 60 Minuten gegen die Tigers durch.

: Nach komfortabler 3:0-Führung mussten die Zentralschweizer noch zittern, setzten sich am Ende aber nach 60 Minuten gegen die Tigers durch. Lugano – Kloten 6:2 : Luca Fazzini avancierte beim Heimsieg gegen Kloten mit einem Hattrick zum Mann des Spiels.

: Luca Fazzini avancierte beim Heimsieg gegen Kloten mit einem Hattrick zum Mann des Spiels. Ajoie – Freiburg 1:2: Fribourg-Gottéron feierte auswärts bei Ajoie dank Treffern von Mauro Dufner und Ryan Gunderson einen knappen Erfolg.