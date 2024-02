Legende: Kehren mit seinem Sieg aus der Nationalmannschaftspause zurück Die Davoser. Freshfocus / Martin Meienberger

Der HC Davos (6:3 gegen Zug) und Genf-Servette (3:1 bei Ajoie) fahren in der National League im Kampf um die Playoffs wichtige Siege ein.

Biel unterliegt auswärts Lausanne mit 2:5 und droht den Anschluss zu verlieren.

Davos – Zug 6:3

Es war ein kurioses Tor, das Davos den Heimsieg gegen die Gäste aus Zug sicherte. EVZ-Captain Jan Kovar spielte in der gegnerischen Zone zurück an die blaue Linie, dort war jedoch kein Mitspieler zu finden. Weil Zugs Torhüter Luca Hollenstein zu diesem Zeitpunkt schon einem sechsten Feldspieler Platz gemacht hatte, kullerte die Scheibe zum 5:3 für Davos über die Linie. Offizieller Torschütze war Valentin Nussbaumer, der als letzter Davoser am Puck gewesen war. Der 23-Jährige war mit einer schönen Einzelleistung schon für das 4:3 verantwortlich gewesen. Davos, das in einer turbulenten Partie eine 2:0-Führung verspielt hatte, feierte damit den 3. Sieg in Serie und liegt nur noch drei Punkte hinter Lugano auf Rang 6. Allerdings haben die Bündner zwei Partien weniger ausgetragen.

Ajoie – Genf-Servette 1:3

Auch Genf-Servette fuhr im Kampf um einen direkten Playoff-Platz einen wichtigen Sieg ein. Beim Gastspiel in Pruntrut jubelte der Meister über den 4. Sieg im 4. Saisonduell mit dem Schlusslicht. Die Genfer, die dank Toren von Marc-Antoine Pouliot (5.) und Sami Vatanen (25.) vorlegten, mussten jedoch bis zum Schluss um die drei Punkte zittern. Ajoie kam in der Schlussphase zu guten Ausgleichschancen, Servettes Goalie Jussi Olkinuora (27 Paraden) stellte aber seine Klasse unter Beweis. 11 Sekunden vor der Schlusssirene stellte Valtteri Filppula mit einem Schuss ins leere Tor zum 3:1 Genfs Sieg sicher.

Lausanne – Biel 5:2

Biel verpasste es, mit den direkten Konkurrenten Schritt zu halten. Auf das 0:1 konnten die Seeländer im 1. Drittel durch Jérôme Bachofner noch reagieren. Der Stürmer liess zwei Lausanner Verteidiger aussteigen und traf in der 18. Minute sehenswert zum 1:1-Ausgleich. Ken Jäger (22.) und Tim Bozon (27.) brachten das Heimteam im Mitteldrittel aber wieder auf die Siegerstrasse. Spätestens nach dem 4:1 durch Damien Riat war die Partie entschieden. Während Lausanne damit nach drei Niederlagen in Folge zum Siegen zurückkehrte, beträgt Biels Rückstand auf einen Playoff-Platz weiter 7 Punkte.