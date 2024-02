Der HC Lugano feiert in der National League einen 5:2-Heimsieg gegen die SCL Tigers und verteidigt Platz 5.

Bern schlägt Zug auswärts mit 4:1 und liegt weiter 3 Punkte vor Davos, das Kloten 3:0 besiegt.

Biel muss sich Freiburg 2:5 geschlagen geben, Lausanne und die ZSC Lions fahren Erfolge ein.

Lugano – SCL Tigers 5:2

Der HC Lugano behauptet Tabellenrang 5 und damit einen Platz in den Playoffs weiter erfolgreich. Mit den SCL Tigers besiegten sie am Freitag zuhause eines der aktuell formstärksten Teams mit 5:2. Die Langnauer hatten 3 Partien in Folge und 7 der letzten 9 Spiele für sich entschieden. In Lugano erwachten die Gäste allerdings spät. Der erste Treffer gelang ihnen erst in der 52. Minute im Powerplay durch Keijo Weibel. Zu diesem Zeitpunkt führten die Tessiner dank Treffern von John Quenneville (5.) und Calvin Thürkauf (47.) sowie Leandro Hausheers Premieren-Tor in der National League (51.) mit 3:0. Nach Thürkaufs 4:1 konnte Harri Pesonen zwar noch einmal verkürzen, Calle Andersson machte mit dem 5:2 ins leere Tor dann aber definitiv den Deckel drauf.

Legende: Behaupten sich weiter in den Top 6 Die Luganesi jubeln gegen die Tigers. Freshfocus/Marusca Rezzonico

Zug – Bern 1:4

Mit 77 Punkten gleichauf mit Lugano liegt der SC Bern weiterhin auf Rang 6. Nachdem der SCB die bisherigen 3 Saisonduelle mit dem EV Zug allesamt verloren hatte, konnte er im vierten Anlauf auswärts den ersten Sieg einfahren. Zug rutscht derweil immer tiefer in die Krise, die Zentralschweizer kassierten die bereits sechste Pleite in Serie. Die Berner starteten ideal und gingen nach 30 Sekunden durch Marco Lehmann in Führung. Reto Suri glich das Geschehen in der 27. Minute für die Zuger aus. Auf Simon Kindschis 2:1 kurz vor der zweiten Pause fand der EVZ dann keine Antwort mehr. Joona Luoto und erneut Lehmann sorgten für die Entscheidung.

Davos – Kloten 3:0

3 Zähler hinter Lugano und Bern, nach Verlustpunkten aber ebenfalls gleichauf mit dem Duo ist der HC Davos. Die Bündner, deren guter Lauf im letzten Spiel gegen Lausanne durchbrochen worden war, kehrten zuhause gegen Kloten postwendend auf die Siegerstrasse zurück. Andres Ambühl im Mitteldrittel sowie Dennis Rasmussen und Leon Bristedt im Schlussabschnitt schossen den HCD zum Sieg. Die Klotener mussten das Eis derweil zum fünften Mal in Folge als Verlierer verlassen.

Biel – Freiburg 2:5

Das bereits für die Playoffs qualifizierte Gottéron fuhr in Biel einen souveränen Sieg ein. Überragender Mann war dabei Marcus Sörensen. Der Schwede brachte die Gäste im Startdrittel nach einem traumhaften Spielzug erst mit 1:0 in Führung. Im Mittelabschnitt dann zog Freiburg mit 3 Toren davon – bei allen Treffern hatte Sörensen seinen Stock im Spiel. Dank den 4 Skorerpunkten ist der 31-Jährige wieder Liga-Topskorer. Biel, das weiterhin um eine Teilnahme an den Play-Ins zittern muss, gewann immerhin das Schussverhältnis mit 38:15.

Swiss League: La Chaux-de-Fonds im Halbfinal Box aufklappen Box zuklappen Der HC La Chaux-de-Fonds hat in den Playoffs der Swiss League als erstes Team den Einzug in die Halbfinals geschafft. Die Neuenburger gewannen Spiel 5 im Viertelfinal zuhause gegen Winterthur mit 3:2 nach Verlängerung und entschieden die Serie mit 4:1 für sich. Matchwinner war Gilian Kohler mit seinem Treffer in der 76. Minute.

Ajoie – ZSC Lions 2:3 n.P.

Auch im 4. Direktduell mit Ajoie setzte sich der ZSC durch, musste allerdings erstmals über die volle Distanz: Erst nach dem 12. Penaltyschützen war die Partie entschieden. Der erst 19-jährige «Lion» Vincenz Rohrer verwandelte dabei gleich beide seiner Versuche. In der regulären Spielzeit hatte das Schlusslicht dem Leader Paroli geboten und war im Mitteldrittel dank einem Doppelschlag von Thibault Frossard innert 71 Sekunden gar in Führung gegangen. Christian Marti konnte die Partie allerdings wieder ausgleichen (37.). Die Lions haben dank dem Sieg die 100-Punkte-Marke geknackt (101).

Lausanne – Ambri-Piotta 4:1

Die Lausanner haben dank dem 4. Sieg in Folge einen weiteren Schritt in Richtung direkte Playoff-Qualifikation gemacht. Bereits im 1. Drittel nutzten die Waadtländer zwei Überzahlsituationen zu 2 Toren, Michael Raffl und Damien Riat waren erfolgreich. Johnny Kneubühler brachte die Leventiner mittels «Buebetrickli» zwar wieder heran, doch im Schlussdrittel zeigte sich Lausanne auch im 3. Powerplay des Spiels effizient und traf erneut in der Person von Riat. Mit einem Empty-Netter gelang zum Schluss auch Raffl noch ein Doppelpack.