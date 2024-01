Legende: War für die Entscheidung besorgt Julius Honka. Freshfocus/Roger Albrecht

Genf-Servette gewinnt das Direktduell um Rang 6 in der National League gegen den HC Davos mit 4:3 nach Verlängerung.

Biel bezwingt Ajoie mit 5:3 und feiert den sechsten Sieg aus den letzten acht Partien.

Fribourg-Gottéron verspielt gegen die SCL Tigers eine 2:0-Führung, geht aber trotzdem als Sieger vom Eis.

Davos – Genf 3:4 n.V.

Das Duell zwischen dem HCD und Genf-Servette in der Davoser Eishalle war auch ein Aufeinandertreffen zweier formstarker Teams. Die Bündner reihten zuletzt vier Siege aneinander, die Westschweizer reisten mit drei Erfolgen in Serie an. Den besseren Start in die Partie erwischte dann das Heimteam. Nach 139 Sekunden brachte Andres Ambühl seine Farben in Führung. Für den Routinier war es der erste National-League-Treffer seit Mitte November. Die Reaktion der Genfer folgte noch im Startdrittel: Simon Le Coultre (12.) und Valtteri Filppula (20.) drehten die Partie für die Gäste.

Kurz nach Spielhälfte erwischte Simon Knak den Genfer Schlussmann Jussi Olkinuora zwischen den Beinen. Der Finne war aufgrund der Ausfälle von Robert Mayer und Gauthier Descloux verpflichtet worden. Da beide Mannschaften im Schlussdrittel erfolgreich waren, musste die Partie in der Verlängerung entschieden werden. In dieser sorgte Julius Honka in Überzahl für die Entscheidung zu Gunsten der Genfer.

Biel – Ajoie 5:3

Der HC Ajoie konnte den Schwung aus dem 5:1-Sieg gegen die SCL Tigers vom Freitagabend nicht mitnehmen. Gegen den EHC Biel setzte es eine 3:5-Niederlage ab. Dabei hatte die Partie für die Jurassier im Seeland vielversprechend begonnen. Frédérik Gauthier verwertete nach starker Vorarbeit von Daniel Audette (14.). Die Reaktion der Bieler folgte im Mitteldrittel: Tino Kessler (35.) sowie Mike Künzle (40.) und Toni Rajala (40.) innert 15 Sekunden bestraften die Unachtsamkeiten der Wohlwend-Equipe gnadenlos. Ajoie konnten den zwischenzeitlichen 1:4-Rückstand im Schlussdrittel zwar noch auf 3:4 verkürzen, die Wende wollte aber nicht mehr gelingen. Für den Vizemeister ist es der sechste Sieg aus den letzten acht Partien.

SCL Tigers – Freiburg 2:3

Das zweitplatzierte Fribourg-Gottéron wurde im Startdrittel in der Langnauer Ilfishalle seiner Favoritenrolle gerecht. Erst erwischte Christoph Bertschy Tigers-Schlussmann Stéphane Charlin zwischen den Beinen (8.), kurz vor der ersten Drittelspause zeichnete Lucas Wallmark in Überzahl für das 2:0 verantwortlich. Die Langnauer, die zuletzt sieben Niederlage in Folge kassiert hatten, liessen sich ob des Rückstands nicht aus der Ruhe bringen. Vili Saarijärvi (29.) und Harri Pesonen (46.) brachten das Heimteam zurück ins Spiel. Doch das Langnauer Glück währte nicht lange. Vier Minuten später brachte Wallmark die Saanestädter wieder in Führung, und diese hatte bis zum Spielende Bestand.