Legende: In die National League reingeschnuppert 2022/23 unterstützte Claude Julien temporär den HC Ambri-Piotta. Rechts von ihm: René Matte, der ihm nun nach Zürich folgt. Keystone/Samuel Golay

Claude Julien unterschreibt bei den Lions für 2 Jahre als Headcoach.

Der Kanadier sammelte in der NHL als Trainer über 1000 Partien.

Aus Ambri kommt zur Unterstützung René Matte.

Die ZSC Lions haben einen Nachfolger für Marco Bayer, der nach dem Halbfinal-Out gegen Davos gehen musste, gefunden. Mit Claude Julien stösst viel Erfahrung zum Klub: Der Kanadier kommt in der NHL auf über 1000 Partien als Headcoach. 2011 gewann er mit Boston den Stanley Cup, zudem amtete er in New Jersey und Montreal.

In den vergangenen 4 Spielzeiten arbeitete Julien als Scout und als Assistent in St. Louis. Beim ZSC unterschrieb der 66-Jährige, der Kanada 2014 zu Olympiagold coachte, bis 2028.

Auch Ambri-Assistent kommt

Sportchef Sven Leuenberger lässt sich zitieren: «Überall, wo er war, hatte er Erfolg. Zudem kennt er das moderne Eishockey und die technischen Mittel dazu bestens. Bekannt ist er für ein Spiel aus der sicheren Defensive heraus, jedoch auch für ein schnelles Umschaltspiel und die Offensive.»

Zu Juliens Staff stösst als Assistent René Matte. Der Schweiz-Kanadier kennt die National League bestens. Die letzten 9 Saisons arbeitete der 53-Jährige als Assistent bei Ambri-Piotta.