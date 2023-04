Legende: Umkämpfte Partie Beide Teams schenkten sich im Final nichts. Die USA behielten das bessere Ende für sich. Freshfocus / Pascal Mueller

Krimi im Final: Die USA gewinnen die U18-WM

In einem engen Final gewannen die USA gegen Schweden an der U18-WM in Basel und Pruntrut mit 3:2 nach Verlängerung. Ryan Leonard erwischte nach 2:20 Minuten in der Overtime den schwedischen Torwart Noah Erliden zwischen den Schonern und liess sich damit als Held feiern. Zuvor sah es lange Zeit nach einem Sieg der Schweden aus. Ins Schlussdrittel starteten die Skandinavier mit einer 2:0-Führung, welche sie sich allerdings nehmen liessen. 2 Tore innert 7 Minuten brachten die Wende für die Amerikaner. Die USA revanchieren sich damit für die Finalpleite aus dem letzten Jahr. Im Spiel um Platz 3 setzten sich die Kanadier am frühen Abend gegen die Slowaken durch.