Legende: Verletzte sich bei einer unglücklichen Aktion Denis Hollenstein. KEYSTONE / Christian Merz

ZSC muss auf Hollenstein verzichten

Die ZSC Lions müssen für den weiteren Verlauf der Playoffs auf Denis Hollenstein verzichten. Der 33-Jährige zog sich am Sonntag im dritten Viertelfinalspiel zuhause gegen Davos (3:2) einen doppelten Sehnenriss zu. Der Flügelstürmer wurde im Startdrittel unglücklich von HCD-Verteidiger Dominik Eglis Schlittschuh am Fuss getroffen. Für den ZSC ist der Ausfall von Hollenstein, der bereits operiert wurde, ein bitterer Verlust: Der Zürcher war nach einer längeren Verletzungspause erst vor den Playoffs in den Spielbetrieb zurückgekehrt.