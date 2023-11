Legende: Zieht es zurück ins Wallis Oliver Heinen. Freshfocus/Claudio Thoma

Davos und Verteidiger Heinen lösen Vertrag auf

Verteidiger Oliver Heinen verlässt den HC Davos per sofort. Der Klub aus dem Bündnerland gab bekannt, dass er den bis Frühling 2024 laufenden Vertrag mit dem 23-Jährigen in gegenseitigem Einvernehmen auflöst. Über die Beweggründe gab der Rekordmeister keine Auskunft. Der Walliser schliesst sich seinem Jugendklub EHC Visp an, er unterschrieb dort einen Vertrag bis 2027. Heinen verbrachte bereits einen Teil der letzten Saison leihweise beim Swiss-League-Klub. Bei Davos kam er in der National League seit 2018/19 in 164 Spielen zum Einsatz (13 Punkte).