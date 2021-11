Legende: Droht einige Partien zu verpassen Timo Meier. Keystone

NHL: Corona-Chaos bei San Jose Sharks

Der hervorragend in die NHL-Saison gestartete Timo Meier wird neben dem Eis gebremst. Die San Jose Sharks setzten den Schweizer Stürmer am Dienstag auf das Covid-Protokoll der NHL. Neben Trainer Bob Boughner fehlen den Sharks aufgrund von positiven Tests noch 6 weitere Spieler. Meier hat nach 8 Spielen 11 Skorerpunkte auf dem Konto.

Ambri bis Mitte Dezember ohne Fora

Ambri-Piotta muss bis voraussichtlich Mitte Dezember auf Captain Michael Fora (26) verzichten. Der Schweizer Nationalverteidiger erlitt am Samstag beim Heimsieg gegen Ajoie (3:2 n.V.) eine Bänderverletzung an der rechten Schulter. Der 1,92 m grosse Abwehr-Hüne dürfte nach der zweiten Nationalteam-Pause zurückkehren. Dies wäre noch rechtzeitig, um in der Altjahreswoche bei Ambris zweiter Spengler-Cup-Teilnahme in Davos mitwirken zu können.