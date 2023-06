Legende: Neuer Klub für den Routinier Garrett Roe. Freshfocus/Andy Mueller

Roe wechselt zu Langnau

Die SCL Tigers verpflichten mit einem Einjahresvertrag den Amerikaner Garrett Roe. Der 35-Jährige bestritt die letzten 4 Saisons für die ZSC Lions, nachdem er vor 6 Jahren zum EV Zug in die Schweiz gekommen war. In den ersten 3 Saisons in der Schweiz verbuchte Roe im Schnitt mehr als 1 Punkt pro Spiel, in den letzten 3 Jahren liess die Produktivität des Stürmers nach. Letzte Saison gelangen Roe in 34 Partien für die ZSC Lions noch 16 Punkte. Neben den 4 Finnen Juuso Riikola, Vili Saarijärvi, Harri Pesonen und Aleksi Saarela ist Garrett Roe der 5. ausländische Spieler im Kader der SCL Tigers für nächste Saison.

01:33 Video Archiv: Barberio checkt Roe – dann fliegen die Fetzen Aus Sport-Clip vom 21.11.2021. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Schärer als SIHF-Verwaltungsratspräsident nominiert

An der Ligaversammlung der Klubs der National League und der Swiss League ist Stefan Schärer einstimmig als neuer Verwaltungsratspräsident der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) nominiert worden. Die Wahl erfolgt anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 11. September 2023. Insgesamt wurden acht Kandidaten eingehend geprüft, am Schluss reüssierte der ehemalige Spitzen-Handballer Schärer beim Evaluationsgremium als optimaler Kandidat.