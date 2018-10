Gregory Sciaroni vom SC Bern ist für seinen Check gegen den Kopf von Lakers-Verteidiger Timo Helbling für 6 Partien gesperrt worden. Eine Spielsperre hat der Neuzuzug der Berner bereits am letzten Samstag bei der 2:5-Pleite gegen Biel abgesessen. Neben der Sperre wurde auch eine Busse in Höhe von 8660 Franken gegen Sciaroni verhängt. Beim Strafmass wurde erschwerend berücksichtigt, dass Sciaroni bereits in den letzten beiden Saisons (damals beim HC Davos) zwei Mal je für 4 Spiele für Aktionen gegen den Kopf gesperrt wurde.

Der HC Davos leiht Goalie Joren van Pottelberghe für vorerst vier Spiele in die dänische Liga zu Rungsted Seier Capital aus. Der 21-Jährige soll in Dänemark Spielpraxis sammeln, da er beim HCD zurzeit hinter Anders Lindbäck und Gilles Senn nur noch die Nummer 3 ist.

