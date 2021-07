Legende: Spielt künftig in der NHL Bryan Flynn. imago images

Flynn wechselt in die NHL

Nach einem Jahr beim EV Zug und zwei Saisons in Ambri verlässt Bryan Flynn die National League. Der 33-jährige amerikanische Stürmer unterzeichnete bei den New Jersey Devils, dem NHL-Klub der Schweizer Nico Hischier und Jonas Siegenthaler, einen Zweiweg-Vertrag. Für Ambri erzielte er letzte Saison in 50 Spielen 34 Skorerpunkte.