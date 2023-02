Legende: Spielt ab kommender Saison in der Schweiz Andreas Borgman. imago images/Bildbyran

Schwedischer Verteidiger für Freiburg

Fribourg-Gottéron hat auf die kommende Saison hin den schwedischen Verteidiger Andreas Borgman verpflichtet. Der 27-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Borgman bestritt in der Saison 2017/18 48 NHL-Spiele für die Toronto Maple Leafs, kam in der Folge aber mehrheitlich in der AHL zum Einsatz. Im letzten Jahr kehrte er nach Schweden zu Frölunda zurück und erzielte in bisher 41 Partien 29 Punkte (9 Tore, 20 Assists).