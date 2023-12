Legende: Musste bereits nach einer Minute verletzt raus Daniel Winnik nach seinem Sturz in Ambri. Michela Locatelli/freshfocus

Stürmer Winnik fehlt Genf

Schon nach wenigen Sekunden war die Partie für Genf-Servettes Daniel Winnik am Donnerstagabend auswärts bei Ambri-Piotta (0:2) vorbei. Der 38-jährige kanadische Flügelstürmer wurde kurz nach einer vergebenen Grosschance von Ambris Jesse Virtanen zu Fall gebracht und verletzte sich dabei am Knie. Untersuchungen haben nun ergeben, dass sich der Routinier zwar keiner Operation unterziehen muss, aber für 6 bis 8 Wochen fehlen wird. Punktemässig ist Winnik in der laufenden Saison noch nicht auf Touren gekommen: In 29 Spielen erzielte er 5 Tore und lieferte 6 Assists.

Ambri ohne Kostner am Spengler Cup

Ambri-Piotta muss 4 bis 6 Wochen auf Diego Kostner verzichten. Der 31-jährige Südtiroler erlitt am Dienstag im Spiel gegen Davos einen Bruch des rechten Knöchels, wie die Leventiner mitteilten. Der Stürmer steht dem Titelverteidiger somit auch am 95. Spengler Cup in Davos zwischen dem zweiten Weihnachtstag und Silvester nicht zur Verfügung.