Legende: Muss beim nächsten Spiel auf der Tribüne Platz nehmen Michael Loosli. Keystone/Archiv

Spielsperre für Loosli

Michael Loosli fehlt den SCL Tigers am Dienstag im National-League-Spiel gegen den HC Davos. Der Stürmer wurde nach einem Check gegen den Kopf von ZSC-Verteidiger Yannick Weber am Samstag für ein Spiel gesperrt. Des Weiteren wurde dem 26-Jährige eine Busse in der Höhe von 1000 Franken auferlegt.