Nashville leiht Knak an Davos aus

Legende: Bleibt in der National League Simon Knak. Freshfocus/Archiv

Knak zwei weitere Saisons bei Davos

Der 19-jährige Simon Knak, der kürzlich im NHL-Draft in der 6. Runde von den Nashville Predators gezogen wurde, wird auch künftig beim HC Davos auflaufen. Die NHL-Franchise hat entschieden, den Flügelstürmer für zwei Saisons an die Bündner auszuleihen. Knak bestritt bereits letzte Saison 25 Spiele (3 Tore/5 Assist) für den HCD, bevor er die coronabedingt verkürzte Saison bei den Portland Winterhawks (24 Spiele/16 Tore/13 Assist) in der kanadischen Juniorenliga WHL beendete.