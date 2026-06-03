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News aus der National League Stürmer-Routinier Agozzino unterschreibt bei Biel

03.06.2026, 10:20

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Eishockeyspieler im weissen Trikot auf dem Eis.
Legende: Bringt Erfahrung aus der NHL mit Andrew Agozzino. imago images/Icon Sportswire

Seeländer holen kanadische Offensivkraft

Der EHC Biel hat den bereits 35-jährigen Andrew Agozzino mit einem Vertrag für eine Saison ausgerüstet. Der kanadische Stürmer bringt Erfahrung aus der NHL und AHL mit und gilt gemäss Medienmitteilung als «spielintelligenter, arbeitsstarker Two-Way-Forward». Auch sein Offensivinstinkt wird hervorgehoben. Insgesamt bestritt Agozzino 53 NHL-Partien (an 6 verschiedenen Stationen) und buchte 12 Skorerpunkte. In der Saison 2025/26 stand er nur 2-mal für die Utah Mammoth im Einsatz. Nun will er im Herbst seiner Karriere im Seeland nochmals Akzente setzen.

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