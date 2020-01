Legende: Muss aussetzen Genfs Noah Rod. Freshfocus

Noah Rod 4 Spiele gesperrt

Genfs Noah Rod wird wegen eines Checks gegen den Kopf von Luganos Alessio Bertaggia für 4 Spiele gesperrt. Die Szene ereignete sich in der 48. Minute des National-League-Spiels vom Dienstag, 14. Januar (2:0-Sieg für Lugano). Ausserdem muss Rod eine Busse in der Höhe von CHF 6’400 bezahlen.

Cupfinal in Lausanne ausverkauft

Der Cupfinal zwischen Ajoie und Davos vom 2. Februar in Lausanne ist ausverkauft. 9600 Zuschauer werden die Kulisse bilden. Erstmals wird der Cupfinal nicht in einem Stadion eines beteiligten Klubs ausgetragen. Der HC Ajoie, der als Vertreter aus der Swiss League gemäss Reglement den Heimvorteil gehabt hätte, durfte auf Verbandsgeheiss nicht in der Patinoire de Voyeboeuf antreten, weil in der kleinen Arena zu wenig Plätze für VIP-Gäste gewesen wären.