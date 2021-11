Legende: Hängt die Schlittschuhe nach dieser Saison an den Nagel Lukas Flüeler. Freshfocus

Flüeler beendet Ende Saison seine Karriere

Lukas Flüeler hat entschieden, dass die aktuelle Saison seine letzte als Eishockey-Profi sein wird. Der Goalie der ZSC Lions möchte nach der Spielzeit 2021/22 ein neues Kapitel aufschlagen und in die Privatwirtschaft wechseln. Flüeler bestreitet aktuell seine 14. Saison bei den ZSC Lions. 2012, 2014 und 2018 wurde der mittlerweile 33-Jährige mit den Zürchern Meister. Seit der letzten Saison bildet Flüeler beim ZSC ein Goalie-Gespann mit Ludovic Waeber. Am Freitag führte Flüeler die Lions mit 37 Saves zum 4:1-Sieg in Lugano. Es war sein 9. Einsatz in dieser Saison. Seine Fangquote liegt aktuell bei 92,5 Prozent.