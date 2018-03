Tobias Wehrli und Nicolas Fluri sind an der WM in Kopenhagen dabei. Und: Der Davoser Gregory Sciaroni wird vorsorglich gesperrt.

Zum 4. Mal in Folge an einer WM

Für die WM vom 4. bis 20. Mai in Kopenhagen und Herning hat der Internationale Eishockey-Verband zwei Schweizer Schiedsrichter aufgeboten. Es handelt sich dabei um Head-Schiedsrichter Tobias Wehrli und Linienrichter Nicolas Fluri, die beide im Februar schon Partien an den Olympischen Winterspielen in Südkorea geleitet haben. Wehrli ist zum 4. Mal hintereinander an einer WM dabei.

Der HC Davos muss am Donnerstag im 6. Spiel des Playoff-Viertelfinals zu Hause gegen den EHC Biel auf Gregory Sciaroni verzichten. Der Stürmer wurde wegen eines Crosschecks in der Partie vom Dienstag gegen den Bieler Mauro Dufner vorsorglich für ein Spiel gesperrt. Ob weitere Sperren folgen, ist offen. Gegen Sciaroni, der bereits im 2. Spiel gesperrt gewesen war, wurde ein ordentliches Verfahren eröffnet.