Legende: Erlebt seine Feuertaufe an der WM in Finnland und Lettland Stefan Hürlimann. Freshfocus/Toto Marti

Schweizer Referee-Trio an der WM

An der Eishockey-Weltmeisterschaft, die vom 12. bis 28. Mai in Tampere (Finnland) und Riga (Lettland) stattfindet, stehen auch drei Schiedsrichter von Swiss Ice Hockey im Einsatz. Für Head-Schiedsrichter Stefan Hürlimann und Linesman Eric Cattaneo ist es das erste Aufgebot für eine A-WM. Bereits zu seinem zweiten WM-Einsatz kommt Miroslav Stolc, der schon an der letztjährigen WM acht Partien geleitet hat. Stolc, Hürlimann und Cattaneo sind Teil eines 32-köpfigen Schiedsrichterteams an der WM.