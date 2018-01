NL-News: Biel holt Mike Künzle

Mike Künzle wechselt auf kommende Saison hin von den ZSC Lions zum EHC Biel. Und: Benjamin Antonietti kehrt zum Lausanne HC zurück.

Mike Künzle unterzeichnete in Biel für die kommenden beiden Saisons. Der aus der Lions-Organisation stammende 24-jährige Flügel debütierte 2013 in der höchsten Spielklasse. In der laufenden Saison erzielte Künzle in 34 Spielen 7 Tore und gab 8 Assists.

Künzles Tor gegen Kloten

Ab sofort stösst Benjamin Antonietti zu Lausanne. Der 26-jährige Flügel unterschrieb bei den Waadtländern einen Vertrag bis Ende Saison. Antonietti hatte den LHC auf diese Saison hin nach 7 Jahren verlassen und sich den Dragons de Rouen (Fr) angeschlossen. Dort erzielte er in 31 Spielen 35 Skorerpunkte.