NL-News: Dave Sutter fällt beim ZSC aus

ZSC-Verteidiger Dave Sutter verpasst wegen einer muskulärer Verletzung mindestens 2 Spiele. Zudem in den News: Nach dem Léman-Derby wurden Sperren ausgesprochen.

Die ZSC Lions melden den temporären Ausfall von Dave Sutter. Dem 25-Jährigen, der auf diese Saison aus Biel zu den Zürchern gestossen ist, machen muskuläre Probleme zu schaffen. Der Verteidiger wird mindestens das Derby am Samstag in Kloten und 4 Tage später das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions Hockey League bei Nottingham verpassen.

Jeremy Wick muss wegen eines Stockschlags gegen Nicklas Danielsson im Spiel gegen Lausanne ein Spiel aussetzen. Zudem muss der 28-jährige Stürmer eine Busse von 1500 Franken bezahlen.

Sein mit 2550 Franken gebüsster Teamkollege Cody Almond ist nach der Nationalmannschafts-Pause gegen Kloten automatisch gesperrt, weil er in der gleichen Partie seine zweite Spieldauer-Disziplinarstrafe der Saison kassiert hat.

Gegen Tanner Richard wird ausserdem ein Verfahren eröffnet. Der Genf-Stürmer soll im gleichen Spiel Lausannes Etienne Froidevaux gegen den Kopf gecheckt haben.