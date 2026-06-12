Die National-League-Saison 2026/27 startet mit einer Vollrunde am 15. September.

Legende: Hat Freiburgs Sandro Schmid wieder die Nase vorn? Szene aus der Partie vom 11. Oktober 2025. key/Adrien Perritaz/Postfinance

Der erste Gegner von Meister Freiburg in der kommenden NL-Saison heisst Biel. Die «Drachen» reisen am 15. September ins Seeland. Gleichentags steigt in Altstetten der Klassiker ZSC Lions – SC Bern. Dies geht aus dem von der Liga veröffentlichten Spielplan der Saison 2026/27 hervor.

Die Spiele der 1. Runde (15.09.) Box aufklappen Box zuklappen Ajoie – Ambri

Biel – Freiburg

Davos – SCL Tigers

Lakers – Kloten

Lausanne – Zug

Lugano – Genf

ZSC Lions – Bern

Zur ersten Finalrevanche zwischen Gottéron und Playoff-Finalist Davos kommt es eine Woche später im Landwassertal.

Letzte Runde am 1. März

Die Regular Season mit jeweils 52 Partien pro Team dauert bis zum 1. März. Länderspielpausen gibt es vom 1. bis 10. November, vom 7. bis 15. Dezember und vom 8. bis 15. Februar. Auch während des Spengler Cups wird in der höchsten Liga nicht gespielt (24. Dezember – 1. Januar).

Auch CHL-Spielplan steht fest

Ebenfalls am Freitag veröffentlichte die Champions Hockey League den Spielplan der Liga-Phase. Freiburg spielt am 3. September in Graz. Tags darauf laden die weiteren Schweizer Vertreter Davos (gegen Storhamar) und Genf (Eisbären Berlin) zu Heimspielen.