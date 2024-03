Biel und Ambri trennen sich im Hinspiel der 2. Play-In-Runde 1:1.

Manix Landry bringt die Tessiner Gäste früh in Führung, Tino Kessler gleicht nach einer halben Stunde aus.

Das Rückspiel findet am Mittwoch in der Leventina statt. Der Sieger trifft in den Playoff-Viertelfinals auf die ZSC Lions.

Die Intensität mag streckenweise drin gewesen sein, ein Eishockey-Leckerbissen war die Partie in der Bieler Tissot Arena aber nicht – zu häufig die Fehler auf beiden Seiten, zu viel Stückwerk in der Offensive. Auf der Höhe waren allerdings die Keeper Harri Säteri (Biel) und Benjamin Conz (Ambri).

So verwunderte es nicht, dass auf beiden Seiten nur je ein Treffer fiel und beide Hüter als beste Spieler ihres Teams geehrt wurden. Conz rettete den Gästen im Schlussdrittel den Punkt, als er den alleine heranstürmenden Jérôme Bachofner stoppte. Ambri-Coach Luca Cereda hatte dem Jurassier den Vorzug gegenüber Janne Juvonen gegeben, um mehr ausländische Feldspieler einsetzen zu können.

Ambris frühe Führung

Ambri, das 3 der 4 Direktduelle in der Qualifikation verloren hatte, war mutig gestartet. Nach einem Abschluss von Jesse Virtanen stand Manix Landry goldrichtig, um den Abpraller zu verwerten (3.). Biels Aleksi Heponiemi hätte beinahe die sofortige Antwort gefunden, scheiterte aber am Pfosten (5.).

Im Mitteldrittel zahlte sich die (leichte) optische Überlegenheit des Steinegger-Teams aus. Ein erstes Bieler Powerplay blieb zwar (nicht zum letzten Mal) wirkungslos, doch kaum stand Inti Pestoni wieder auf dem Eis, schloss Tino Kessler wuchtig zum 1:1 ab.

Die Leventiner blieben jederzeit gefährlich und hätten durch Michael Spacek (Pfosten) oder Laurent Dauphin beinahe ein 2. Tor erzielt. Auf Bieler Seite hätten Fabio Hofer oder Damien Brunner/Mike Künzle bei einer 2-1-Situation mehr aus ihren Chancen machen können.

Rückspiel am Mittwoch

Alles entscheidet sich nun am Mittwoch in der Gottardo Arena. Wer die Partie gewinnt (ob nach 60 Minuten oder in der Overtime), steht in den Playoff-Viertelfinals. Die Cereda-Equipe darf dabei auf die Unterstützung ihres lautstarken Publikums zählen.