Die ZSC Lions gewinnen Spiel 2 der Playoff-Halbfinals beim EV Zug 1:0 und stellen in der Serie auf 2:0.

Den einzigen Treffer der Partie erzielt Sven Andrighetto, kurz nachdem der EVZ eine 4-minütige Unterzahl schadlos überstanden hat.

Im anderen Halbfinal müssen Lausanne und Freiburg in die Verlängerung.

Den Zuger Heimfans dürfte in der 50. Minute Übles geschwant haben: Beim Stand von 0:0 kassierte Andreas Eder wegen einem hohen Stock eine 2+2-Minuten-Strafe. Erinnerungen an Spiel 1 wurden wach, als die ZSC Lions dem EV Zug am Ostermontag in einer 5-minütigen Überzahl 3 Eier ins Nest gelegt hatte. Doch der EVZ schien seine Hausaufgaben in Sachen Boxplay gewissenhaft erledigt zu haben. Die Zuger agierten aufsässig und liessen dem ZSC kaum Räume. Im Gegenteil: Sven Senteler kam in der 4-minütigen Unterzahl einem Shorthander näher als die Lions dem Führungstreffer.

Legende: Er hatte noch etwas in petto Sven Andrighetto. Keystone/Urs Flueeler

... dann kommt Andrighetto

Die Freude darüber währte beim EVZ nur kurz, die Anstrengungen forderten ihren Tribut: 14 Sekunden, nachdem Eder aus der Kühlbox zurückgekehrt war, tankte sich Sven Andrighetto vors Tor. Nach einer unübersichtlichen Situation im Slot war es ebenjener Andrighetto, der die Scheibe mit seinem ersten Treffer in den laufenden Playoffs (bei 8 Assists) ins Netz bugsierte.

Der 41. Abschluss der Zürcher war der erste, den der starke Leonardo Genoni nicht mehr behändigen konnte. Bei diesem einen Treffer blieb es, auch weil Zugs Marc Michaelis wie schon vor dem 0:1 im Abschluss sündigte. Der ZSC schaffte somit das Break zur 2:0-Führung in der Halbfinal-Serie.

Dass lange beiderseits die Null stand, soll nicht über die Attraktivität des Gezeigten hinwegtäuschen. Vorab die Linie um Rudolfs Balcers, Andrighetto und Denis Malgin sorgte immer wieder für Torgefahr. Doch Genoni im EVZ-Kasten präsentierte sich in Playoff-Form. Allein im Mitteldrittel gelangen ihm 20 Saves. War schon der erste Abschnitt von hohem Tempo geprägt, lancierten beide Equipen die zweiten 20 Minuten wie die Feuerwehr. Abermals blieben die Tore aus, trotz insgesamt 5 kleinen Strafen im Mitteldrittel. Vieles deutete auf eine Verlängerung hin. Doch dann kam Andrighetto.