Zug - Lugano 1:2

In den letzten 6 Partien musste Lugano gleich viermal gegen eines der Topteams der Liga antreten. Nach Siegen über den HCD, Genf und die ZSC Lions folgten nun 3 Punkte gegen den Leader aus Zug. Jani Lajunen und Raffaele Sannitz schossen die Tessiner bis zur 23. Minute 2:0 in Führung. Johan Morant sorgte nach 27 Sekunden im Schlussabschnitt noch einmal für Spannung, doch die Luganesi brachten ihren 3. Sieg in Folge (und den 5. aus den letzten 6 Spielen) über die Zeit und nehmen weiter Kurs Richtung Playoffs.

Freiburg - Ambri 3:2 n.P.

Bis gut 8 Minuten vor Schluss steuerte Freiburg auf die 3. Niederlage in Folge zu. Ohne den gesperrten Captain Julien Sprunger geriet das Heimteam im Kampf um einen Playoff-Platz 0:2 ins Hintertreffen. Doch Ambri verpasste es, die 3 Punkte mit nach Hause zu nehmen. Tristan Vauclair und Ryan Gunderson schossen das Heimteam in den letzten 9 Minuten in die Verlängerung. Im Penaltyschiessen trafen mit Killian Mottet, Zach Boychuk und Daniel Brodin gleich 3 Spieler für das Heimteam.

Für Gesprächsstoff sorgte Mottets 1. Penaltytreffer (im Video unten). Es ging darum, ob er die Scheibe zurückgezogen hat oder nicht. Eine knifflige Situation, nach langem Video-Studium entschieden die Schiedsrichter aber auf Tor. Ambri legte sofort Spielfeld-Protest ein.

SCL Tigers - Lausanne 0:4

Nach dem 0:0 im 1. Drittel waren es die Lausanner, die hellwach in den 2. Abschnitt starteten. 1:36 Minuten waren gespielt, als Yannick Herren die Gäste mit seinem 11. Saisontreffer in Führung brachte. Nur 46 Sekunden später hiess es dank Tim Traber bereits 2:0 für die Waadtländer.

Für Aufregung sorgte ein Check von Fabian Heldner gegen den Kopf des Langnauers Robbie Earl in der 44. Minute. Earl schlug mit dem Kopf auf dem Eis auf und blieb minutenlang – wohl bewusstlos – liegen. Earl wurde anschliessend mit einer Bahre abtransportiert. Über seinen Gesundheitszustand liegen noch keine näheren Informationen vor. In der Folge gelang Lausanne in Unterzahl durch Dustin Jeffrey das 3:0 (48.), Christoph Bertschy machte kurz darauf den Deckel drauf.

Rapperswil-Jona Lakers - Biel 4:6

0:2 (11. Minute) und 1:3 (24.) lagen die Lakers hinten, ehe sie mit 3 Treffern zwischen der 28. und 40. Minute die vorübergehende Wende einläuteten. Doch das Liga-Schlusslicht brachte den Vorsprung nicht über die Zeit. Toni Rajala sorgte in der 46. Minute mit seinem 19. Saisontreffer für den Ausgleich. Kurz darauf gelang Damien Riat in Überzahl das Game-Winning-Goal. Der letzte Treffer von David Ullström fiel ins leere Tor. Erstmals seit anfangs Dezember konnte Biel 2 Siege in Folge verbuchen.

Sendebezug: Radio SRF 3, Nachrichten, 24.01.2020, 22:00 Uhr