Legende: Startet als Titelverteidiger in die neue Saison Genf-Servette. Keystone / MARTIAL TREZZINI

Die National League kehrt in Bälde aus der Sommerpause zurück. Hier erfahren Sie, wie sich die Mannschaften verstärkt haben, welche Spieler weitergezogen sind und wie sich die Teams auf die Saison vorbereitet haben.

Genf-Servette

Headcoach: Jan Cadieux (SUI), *1980, seit 2021

Ausländer: Sami Vatanen (FIN), Valtteri Filppula (FIN), Teemu Hartikainen (FIN), Theodor Lennström (SWE), Sakari Manninen (FIN), Daniel Winnik (CAN)

Zuzüge: Theodor Lennström (Färjestad), Sakari Manninen (Henderson Silver Knights), Guillaume Maillard (Lausanne), Antoine Guignard (Nachwuchs)

Abgänge: Henrik Tömmernes (Frölunda), Linus Omark (Luela), Benjamin Antonietti (Rücktritt), Deniss Smirnovs (Kloten), Sandis Smons (Chx-Fds), Yohann Auvitu (?), Mathieu Vouillamoz (Ajoie/Leihe)

Testspiele:

11.8. Chaux-de-Fonds – Genf 0:1

18.8. Genf – Vitkovice 4:1

24.8. Genf – Mountfield 6:3

EHC Biel

Headcoach: Petri Matikainen (FIN), *1967, seit 2023

Ausländer: Viktor Lööv (SWE), Alexander Jakowenko (RUS), Toni Rajala (FIN), Jere Sallinen (FIN), Jesper Olofsson (SWE), Harri Säteri (FIN), Ville Pokka (FIN), Aleksi Heponiemi (FIN)

Zuzüge: Yanik Burren (Ambri), Ville Pokka (Färjestad), Aleksi Heponiemi (Charlotte Checkers), Ian Derungs (Ajoie), Liekit Reichle (GCK Lions)

Abgänge: Simon Rytz (Rücktritt), Noah Schneeberger (Davos), Etienne Froidevaux (Rücktritt), Riley Sheahan (?), Jérémie Bärtschi (Martigny/Leihe)

Testspiele:

11.8. Rapperswil-Jona Lakers – Biel 2:1

18.8. SCL Tigers – Biel 5:2

25.8. Chaux-de-Fonds – Biel 2:6

01:48 Video Biel startet mit neuem Trainer und einem namhaften Zuzug in die Saison Aus Sport-Clip vom 28.08.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden.

ZSC Lions

Headcoach: Marc Crawford (CAN), *1961, seit Dezember 2022

Ausländer: Simon Hrubec (CZE), Mikko Lehtonen (FIN), Derek Grant (CAN), Jesper Fröden (SWE), Rudolfs Balcers (LAT), Juho Lammikko (FIN)

Zuzüge: Denis Malgin (Colorado), Yannick Zehnder (Zug), Derek Grant (Anaheim), Jesper Fröden (Seattle), Rudolfs Balcers (Syracuse Crunch), Vinzenz Rohrer (Ottawa 67's), Nicolas Baechler (GCK Lions), Marlon Graf (GCK Lions)

Abgänge: Justin Azevedo (?), Ludovic Waeber (Florida Panthers), Noah Meier (SCL Tigers), Lucas Wallmark (Fribourg-Gottéron), Dominik Diem (Kloten), Alexandre Texier (Columbus), Garrett Roe (Hershey Bears)

Testspiele:

9.8. ZSC Lions - GCK Lions 5:1

17.8. ZSC Lions - Schwenningen 4:2

19.8. ZSC Lions - Schwenningen 3:0

26.8. München - ZSC Lions 3:1

27.8. ZSC Lions - Salzburg 1:0

2.9. Davos - ZSC Lions

5.9. ZSC Lions - Ajoie

9.9. Bern - ZSC Lions

Legende: Zurück zu den Wurzeln Denis Malgin kehrt zum zweiten Mal aus der NHL in die Schweiz zurück. imago images/dieBildmanufaktur

EV Zug

Headcoach: Dan Tangnes (NOR), *1979, seit 2018

Ausländer: Jan Kovar (CZE), Niklas Hansson (SWE), Brian O'Neill (USA), Lukas Bengtsson (SWE), Marc Michaelis (GER), Andreas Wingerli (SWE)

Zuzüge: Lukas Bengtsson (Växjö), Marc Michaelis (SCL Tigers), Andreas Wingerli (Skelleftea), Attilio Biasca (Halifax), Elia Riva (Lugano), Louis Robin (Val'Or Foreurs), Christian Kirsch (Nachwuchs), Leon Muggli (Nachwuchs), Tim Muggli (Nachwuchs)

Abgänge: Justin Abdelkader (?), Adam Almquist (München), Christian Djoos (Lausanne), Carl Klingberg (Frölunda), Carter Camper (Tampere), Peter Cehlarik (Leksands), Luca De Nisco (Olten), Daniel Neumann (Schwenningen), Samuel Kreis (Bern), Dario Wüthrich (Ambri), Yannick Zehnder (ZSC Lions), Rémi Vogel (La Chaux-de-Fonds/Leihe)

Testspiele:

11.8. Salzburg - Zug 1:4

19.8. Zug - München 6:0

23.8. Zug - Mountfield 5:2

26.8. Lulea - Zug 6:3

1.9. Zug - Litvinov

7.9. Zug - Bern

SC Bern

Headcoach: Jussi Tapola (FIN), *1974, seit 2023

Ausländer: Adam Reideborn (SWE), Patrik Nemeth (SWE), Martin Frk (CZE), Dominik Kahun (GER), Colton Sceviour (CAN), Julius Honka (FIN)

Zuzüge: Adam Reideborn (ZSKA Moskau), Samuel Kreis (Zug), Patrik Nemeth (Arizona Coyotes), Martin Frk (Springfield Thunderbirds), Julius Honka (Luela), Claude-Curdin Paschoud (Davos), Louis Füllemann (Nachwuchs)

Abgänge: Sven Bärtschi (Rücktritt), Tomi Karhunen (Helsinki), Colin Gerber (Rapperswil-Jona Lakers), Cody Goloubef (?), Eric Gélinas (Ajoie), Beat Gerber (Rücktritt), Josh Teves (Südtirol Foxes), Chris DiDomenico (Fribourg-Gottéron), Tyler Ennis (?), Oscar Lindberg (Skelleftea), Christian Pinanan (Visp), Ronny Dähler (Chur), Andri Henauer (Basel/Leihe), Santiago Näf (Basel/Leihe), Vincent Ryser (Basel/Leihe), Louis Füllemann (Basel/Leihe)

Testspiele:

18.8. Basel - SCB 1:2

25.8. Kölner Haie - SCB 4:2

27.8. Mannheim - SCB 2:1 n.V.

1.9. SCB - SCL Tigers

7.9. Zug - SCB

9.9. SCB - ZSC Lions

HC Davos

Headcoach: Josh Holden (CAN), *1978, seit 2023

Ausländer: Klas Dahlbeck (SWE), Kristian Näkyvä (FIN), Joakim Nordström (SWE), Dennis Rasmussen (SWE), Matej Stransky (CZE), Leon Bristedt (SWE)

Zuzüge: Kristian Näkyvä (Örebro), Noah Schneeberger (Biel), Aleksi Peltonen (St. Lawrence University)

Abgänge: Magnus Nygren (Färjestad), Mathieu Croce (Hermes Kokkola), Joseph Morrow (?), Francesco Gärtner (Seewen), Thomas Wellinger (Rücktritt), Claude-Curdin Paschoud (Bern), Aaron Irving (Sparta Prag), Nino Russo (Arosa), Jannik Canova (Visp), Jules Sturny (Basel), Julian Schmutz (SCL Tigers)

Testspiele:

11.8. Arosa - Davos 1:6

18.8. Rögle - Davos 1:3

20.8. Pardubice - Davos 5:1

26.8. Lugano - Davos 5:2

31.8. Davos - Litvinov

2.9. Davos - ZSC

5.9. Ambri - Davos

7.9. SCL Tigers - Davos

Legende: Hat neu das Sagen beim HC Davos Josh Holden ist der neue Headcoach bei den Bündnern. Keystone/Gian Ehrenzeller

HC Lugano

Headcoach: Luca Gianinazzi (CAN), *1993, seit Oktober 2022

Ausländer: Daniel Carr (CAN), Mikko Koskinen (FIN), Joey LaLeggia (CAN), Arttu Ruotsalainen (FIN), Mark Arcobello (USA), Markus Granlund (FIN), Michael Joly (CAN)

Zuzüge: Jesper Peltonen (Kloten), Leandor Hausheer (EVZ Nachwuchs), Joey LaLeggia (Jönöping), Arttu Ruotsalainen (Kloten), Michael Joly (Hämeenlinna), Lorenzo Canonica (Shawinigan Cataractes), Cole Cormier (Gatineau Olympiques), Matthew Verboon (Colgate University)

Abgänge: Davide Fadani (Ambri), Nicolo Ugazzi (Winterthur), Jari Näser (Rücktritt), Lukas Klok (Neftekhimik Nizhnekamsk), Elia Riva (Zug), Tory Josephs (Lada Togliatti), Gianluca Cortiana (Bellinzona Rockets), Brett Connolly (Rapperswil-Jona Lakers), Kris Bennett (Adler Mannheim), Loic Vedova (Rücktritt), Yves Stoffel (Chx-Fds), Raphael Herburger (Klagenfurt), Alessandro Villa (Thurgau/Leihe), Riccardo Werder (Visp/Leihe)

Testspiele:

15.8. Chx-Fds - Lugano 5:3

18.8. Lugano - Ingolstadt 8:5

20.8. Lugano - Straubing 7:5

25.8. Lugano - Kloten 4:3

26.8. Lugano - Davos 5:2

2.9. SCL Tigers - Lugano

8.9. Lugano - Ambri

Rapperswil-Jona Lakers

Headcoach: Stefan Hedlund (SWE), *1975, seit 2021

Ausländer: Brett Connolly (CAN), Victor Rask (SWE), Emil Djuse (SWE), Maxim Noreau (CAN), Roman Cervenka (CZE), Nicklas Jensen (DEN), Jordan Schroeder (USA)

Zuzüge: Colin Gerber (Bern), Tim Grossniklaus (SCL Tigers), Luca Capaul (Kloten), Victor Rask (Fribourg-Gottéron), Jonas Taibel (Moncton Wildcats), Brett Connolly (Lugano)

Abgänge: Michal Jordan (Lahti), Leandro Profico (Kloten), Rajan Sartaric (Kloten), Janis Elsener (Olten), Alain Bircher (Basel), Yannick Brüschweiler (Ambri), Pontus Aberg (Barys Astana), Nando Eggenberger (Ambri), Andrew Rowe (Ingolstadt), Robin Ramsauer (Chur)

Testspiele:

11.8. Rapperswil - Biel 2:1

18.8. Lausanne - Rapperswil 4:1

19.8. Rapperswil - Ambri 3:4 n.P.

25.8. Augsburg - Rapperswil 0:5

EHC Kloten

Headcoach: Gerry Fleming (CAN), *1967, seit 2023

Ausländer: Juha Metsola (FIN), Lucas Ekestahl-Jonsson (SWE), Miro Aaltonen (FIN), Tyler Morley (CAN), Jonathan Ang (CAN), Niko Ojamäki (FIN)

Zuzüge: Matthew Kellenberger (Rochester), Luca Deussen (Nachwuchs), Rajan Sataric (Rapperswil-Jona Lakers), Leandro Profico (Rapperswil-Jona Lakers), Mischa Ramel (Nachwuchs), Niko Ojamäki (Tampere), Dominik Diem (ZSC), Joel Marchon (Charlottetown), Deniss Smirnovs (Genf), Tyler Morley (Wolfsburg)

Abgänge: Jorden Gähler (Visp), Flurin Randegger (Rücktritt), Jesper Peltonen (Lugano), Gian Janett (Thurgau), Luca Capaul (Rapperswil-Jona Lakers), Niki Altorfer (Rücktritt), Martin Ness (?), Alexei Dostoinov (?), Eric Faille (Olten), Jordann Bougro (Sierre), Arttu Ruotsalainen (Lugano), Andri Spiller (Olten/Leihe), Luca Deussen (Thurgau/Leihe), Jordan Schmaltz (?)

Testspiele:

11.8. Kloten - Schwenningen 2:1 n.V.

15.8. Kloten - Thurgau 5:2

25.8. Lugano - Kloten 4:3

30.8. Pustertal - Kloten

1.9. Schwenningen - Kloten

5.9. Kloten - Düsseldorf

7.9. Kloten - Lausanne

Legende: Führt er die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fort? Gerry Fleming folgt in Kloten auf Jeff Tomlinson, der aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten musste. imago images/Maximilian Koch

Fribourg-Gottéron

Headcoach: Christian Dubé (CAN), *1977, seit 2019

Ausländer: Ryan Gunderson (USA), Andreas Borgman (SWE), Marcus Sörensen (SWE), Lucas Wallmark (SWE), Chris DiDomenico (CAN), Jacob de la Rose (SWE)

Zuzüge: Andreas Borgman (Frölunda), Chris DiDomenico (Bern), Lucas Wallmark (ZSC Lions), Kevin Nicolet (Linköping), Bryan Rüegger (Thurgau), Maximilian Streule (Blainville-Boisbriand Armada), Simon Seiler (Olten), Kevin Etter (Nachwuchs)

Abgänge: Connor Hughes (Lausanne), Joël Scheidegger (Ajoie), Juuso Vaino (JYP Jyväskylä), Benjamin Chavaillaz (?), Victor Rask (Rapperswil-Jona Lakers), Gaéran Jobin (Martigny), Janne Kuokkanen (Malmö), David Desharnais (Rücktritt), Kevin Nicolet (Thurgau/Leihe), Kevin Etter (Thurgau/Leihe), Loic Galley (Thurgau/Leihe)

Testspiele:

11.8. Thurgau - Gottéron 0:3

15.8. Gottéron - Vitkovice 4:1

26.8. Slovan Bratislava - Gottéron 1:9

27.8. Straubing - Gottéron 1:2

30.8. Liberec - Gottéron

1.9. Bremerhaven - Gottéron

2.9. Mikkelin Jukurit - Gottéron

9.9. Gottéron - Ajoie

Lausanne HC

Headcoach: Geoff Ward (CAN), *1962, seit November 2022

Ausländer: Antti Suomela (FIN), Michael Raffl (AUT), Miikka Salomäki (FIN), Robin Kovács (SWE), Christian Djoos (SWE), Lawrence Pilut (SWE/USA), Jiri Sekac (CZE)

Zuzüge: Connor Hughes (Fribourg-Gottéron), Christian Djoos (Zug), Lawrence Pilut (Buffalo Sabres), Antti Suomela (IK Oskarshamn), Matthias Mémeteau (GCK Lions), Théo Rochette (Remparts de Québec), Kevin Pasche (Ohama Lancers)

Abgänge: Tobias Stephan (Rücktritt), Viktor Östlund (Chx-Fds), Eetu Laurikainen (?), Richard Pánik (Trinec), Daniel Audette (Ajoie), Emilijus Krakauskas (?), Andrew Calof (?), Cory Emmerton (Sierre), Guillaume Maillard (Genf), Martin Gernat (Jaroslaw), Virgile Thévoz (Martigny), Paulin Mainot (?)

Testspiele:

12.8. Visp – Lausanne 1:2

18.8. Lausanne – Rapperswil 4:1

29.8. Lausanne – Bremerhaven 4:1

31.8. Lausanne – Jukurit

2.9. Lausanne – Liberec

7.9. Kloten – Lausanne

HC Ambri-Piotta

Headcoach: Luca Cereda (SUI), *1981, seit 2017

Ausländer: Janne Juvonen (FIN), Jesse Virtanen (FIN), Tim Heed (SWE), Laurent Dauphin (CAN), Jakob Lilja (SWE), Michael Spacek (CZE)

Zuzüge: Laurent Dauphin (Arizona Coyotes), Davide Fadani (Lugano), Dario Wüthrich (Zug), Aaro Törmänen (Winterthur), Nando Eggenberger (Rapperswil-Jona Lakers), Yannick Brüschweiler (Rapperswil-Jona Lakers), Jakob Lilja (Dynamo Moskau), Tommaso De Luca (Spokane Chiefs), Floran Douay (SCL Tigers), Manix Landry (Drummondville Voltigeurs)

Abgänge: André Heim (St. Louis Blues), Yanik Burren (Biel), Thomas Rüfenacht (?), Brandon McMillan (?), Alex Formenton (?), Noele Trisconi (Rücktritt), Zack Mitchell (Augsburg), Filip Chlapik (Sparta Prag), Jannik Fischer (Ajoie), Michael Pastori (Bellinzona Rockets), Alan Conceprio (?) Stefan Müller (Visp)

Testspiele:

11.8. Visp – Ambri 1:4

18.8. Bellinzona – Ambri 3:4

19.8. Rapperswil – Ambri 3:4 n.P.

25.8. Ambri – Lulea 3:1

26.8. Mountfield – Ambri 5:1

1.9. Ambri – Liberec

2.9. Ambri – Bremerhaven

5.9. Ambri – Davos

8.9. Lugano – Ambri

Legende: Kommt aus den USA zu Ambri Laurent Dauphin. KEystone/Ti-Press/Alessandro Crinari

SCL Tigers

Headcoach: Thierry Paterlini (SUI), *1975, seit 2022

Ausländer: Vili Saarijärvi (FIN), Aleksi Saarela (FIN), Harri Pesonen (FIN), Juuso Riikola (FIN), Anthony Louis (USA), Sean Malone (USA)

Zuzüge: Juuso Riikola (IK Oskarshamn), Brian Zanetto (Peterborough), Noah Meier (ZSC Lions), Julian Schmutz (Davos), Anthony Louis (Barys Astana), Darels Dukurs (Nachwuchs), Jiri Felxman (Nachwuchs), Sean Malone (Buffalo Sabres)

Abgänge: Damian Stettler (Winterthur), David Rautio (Skelleftea), Tim Grossniklaus (Rapperswil-Jona Lakers), Yannick Blaser (GCK Lions), Anthony Huguenin (Chx-Fds), Cédric Aeschbach (Basel), Sami Lepistö (Rücktritt), Marc Aeschlimann (Chx-Fds), Cody Eakin (?), Marc Michaelis (Zug), Jan Neuenschwander (GCK Lions), Livio Langenegger (Seewen), Floran Douay (Ambri), Haralds Egle (?)

Testspiele:

11.8. Basel - SCL Tigers 0:5

18.8. SCL Tigers - Biel 5:2

25.8. Schwenningen - SCL Tigers 0:1

26.8. SCL Tigers - Augsburg 1:2 n.P.

1.9. SCB - SCL Tigers

2.9. SCL Tigers - Lugano

7.9. SCL Tigers - Davos

HC Ajoie

Headcoach: Christian Wohlwend (SUI), *1977, seit 2023

Ausländer: T.J. Bernnan (USA), Eric Gélinas (CAN), Jonathan Hazen (CAN), Philip-Michael Devos (CAN), Frédérik Gauthier (CAN), Guillaume Asselin (CAN), Daniel Audette (CAN)

Zuzüge: Joël Scheidegger (Fribourg-Gottéron), Jannik Fischer (Ambri), Eric Gélinas (Bern), Adam Rundqvist (Thurgau), Daniel Audette (Lausanne), Mathieu Vouillamoz (Genf/Leihe)

Abgänge: Jordane Hauert (Rücktritt), Anthony Rouiller (?), Jérôme Gauthier-Leduc (?), Martin Bakos (?), Ian Derungs (Biel)

Testspiele:

14.8. Ajoie – Frankfurt 7:2

16.8. Ajoie – Vitkovice 5:4 n.V.

22.8. Ajoie – Basel 5:4

25.8. Ajoie – Rouen 5:0

30.8. Ajoie – Jukurit

5.9. ZSC Lions – Ajoie

9.9. Gottéron – Ajoie