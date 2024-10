Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Stösst zu Ajoie Anttoni Honka. imago images/USA Today Network

Ajoie verstärkt Defensive mit Honka

Der HC Ajoie, Schlusslicht in der National League, ist auf der Suche nach einem weiteren Verteidiger in den USA fündig geworden. Die Jurassier leihen von den Carolina Hurricanes bis Ende Saison den 24-jährigen Finnen Anttoni Honka aus, dessen Bruder Julius beim HC Davos spielt. Anttoni Honka hat auch in seinem dritten Übersee-Jahr den Sprung ins NHL-Team nicht geschafft.