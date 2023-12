Legende: Einer der weltbesten Goalies Jussi Olkinuora. Keystone/Sergei Grits

Genf holt Hochkaräter

Meister Genève-Servette hat bis Ende Saison den finnischen Nationaltorhüter Jussi Olkinuora verpflichtet. Der 33-Jährige ist bereits am Dienstag in der Champions Hockey League beim Viertelfinal-Rückspiel in Växjö spielberechtigt. Jussi (oder Juho) Olkinuora gilt als einer der weltweit besten Goalies. Er gewann mit Finnland zwei WM-Goldmedaillen (2019 und 2022) und stand vor anderthalb Jahren auch in Peking beim finnischen Olympiasieg auf dem Eis. Beim zweiten WM-Titelgewinn mit Finnland wurde Olkinuora ausserdem als «wertvollster Spieler» (MVP) ausgezeichnet und ins All-Star-Team gewählt. Olkinuora spielte zuletzt in der Heimat bei den Lahti Pelicans. In den letzten 8 Partien kassierte er dort nur 12 Gegentore bei einer Fangquote von 92,4 Prozent. Meister Servette bekam auf der Goalie-Position Handlungsbedarf, weil sich zuletzt sowohl Robert Mayer als auch Gauthier Descloux verletzten.

Carr und Granlund fallen lange aus

Der HC Lugano muss monatelang auf seine ausländischen Stürmer Daniel Carr und Markus Granlund verzichten. Der Kanadier Carr verletzte sich letzten Mittwoch im Training die Adduktorensehne im Oberschenkel. Lugano hofft, dass er ab Mitte Februar wieder mittun kann. Granlund riss sich am Freitag bei einer Kollision im Spiel gegen die ZSC Lions das Seitenband im linken Knie. Er wird am Freitag im Tessiner operiert. Für den Finnen dürfte die Saison zu Ende sein (4 bis 5 Monate Genesungszeit).

Legende: Aktuell auf Platz 3 der Skorerliste Daniel Carr (rechts). Freshfocus

Änderungen im Nati-Aufgebot

Vor der Euro Hockey Tour in der Schweiz (14. – 17. Dezember) muss Nati-Coach Patrick Fischer einige Änderungen im Aufgebot vornehmen. Robert Mayer, Marco Lehmann, Sven Senteler und Dario Simion werden aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen nicht zur Verfügung stehen. Dafür rücken Mike Künzle (EHC Biel) und zum ersten Mal überhaupt Attilio Biasca (EV Zug) nach. Los geht's für die Schweiz am Donnerstagabend gegen Schweden. Die weiteren Gegner sind Tschechien und Finnland. Sämtliche Spiele gibt es live bei SRF zu sehen.

03:50 Video Archiv: An der EHT in Finnland unterliegt die Nati Tschechien 0:1 Aus Sport-Clip vom 12.11.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 50 Sekunden.

Allenspach zu den Tigers

Die SCL Tigers verpflichten den 21-jährigen Stürmer Dario Allenspach vom EV Zug. Er erhält einen Vertrag bis 2026. Allenspach hatte für die Zuger in den letzten vier Jahren 165 Partien in der National League absolviert. Gleichzeitig gaben die Tigers bekannt, dass der Vertrag von Patrick Petrini bis 2025 verlängert wurde.