Saisonende für Genfs Rod

Der Schweizer Meister Genf-Servette muss bis zum Ende der Saison ohne Noah Rod auskommen. Der 27-jährige Nationalstürmer zog sich am Dienstag im Meisterschaftsspiel gegen Ajoie eine Schulterverletzung zu, die sich als gravierend herausgestellt hat. Rod fehlt den Genfern somit auch am kommenden Dienstag im Final der Champions Hockey League gegen Skelleftea. Die Partie können Sie ab 19:15 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.